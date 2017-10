Bortulé, Prado y Roldan dieron a conocer el distrito que proyectan en “Pilar Debate”

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la Universidad Austral organizó una instancia de debate aprovechada por los referentes de Cambiemos, el Frente de Izquierda y Sumemos Pilar para hablar sobre sus propuestas.

Con la participación de tres de los candidatos que irán en busca del voto pilarense el próximo domingo, se llevó a cabo “Pilar Debate”, iniciativa organizada por la Universidad Austral que tuvo como moderadores a diferentes representantes del periodismo local incluyendo a Resumen.

Durante la tarde de hoy, llegaron a las instalaciones de la casa de altos estudios Jésica Bortulé, candidata de Cambiemos; Francisco Prado, del Frente de Izquierda; y Walter Roldán, líder del partido vecinal Sumemos Pilar, que definieron sus posturas y propuestas en torno a cinco temáticas, que fueron Planificación urbana y Mantenimiento del espacio público, Salud, Tasas municipales y presupuesto, Seguridad, y Educación.

Por otro lado, los grandes ausentes de la jornada fueron los candidatos de Unidad Ciudadana, Federico Achával; 1 País, Claudia Juanes; y Cumplir, Valeria Domínguez.

Seguridad entre los principales puntos

Respecto de uno de los temas que más interés despierta en los vecinos, debido a diversos hechos de inseguridad que se conocen día a día alrededor de todo el distrito, los aspirantes al Concejo Deliberante mostraron diferentes cartas.

Mientras que Francisco Prado apuntó a la corrupción señalando que “la problemática está ligada a una avanzada descomposición social referida al régimen capitalista y los claros lazos entre la delincuencia y las fuerzas de seguridad, donde por ejemplo también tenemos narcotraficantes que financian obras en Pilar en un acuerdo con este gobierno y el pasado”, otra fue la postura del candidato vecinalista Walter Roldán, quien disparó de manera directa contra los comandos de patrullas: “Debemos trabajar fuertemente con propuestas como disolver los comandos de patrulla porque no sirven más. No son eficientes, tienen mucho personal policial y patrulleros, y no se los puede controlar”.

En ese sentido, el ex concejal indicó que se debería “reasignar todo ese personal a las comisarías, para que vuelvan a ser las garantías de seguridad para las ciudades y los pueblos. Además, se debe elevar la jerarquía de la subdelegación de investigaciones (DDI) para que pueda trabajar fuertemente con la fiscalía en el esclarecimiento de los ilícitos, y de la DDA (Dirección Distrital Antinarcóticos) para encontrar a los dealers”.

Asimismo, el referente del Frente de Izquierda, manifestó que la solución “no se base en mayor presupuesto sino apuntando a la base del problema. Desmantelando las redes de trata y mafias policiales”.

Por su parte, Bortulé habló sobre el plan que viene llevando esta gestión, asignando: “Desde 2015 trabajamos para que los pilarenses se sientan más seguros. Instalamos 400 cámaras porque las que había eran insuficientes por el tamaño de nuestro distrito. En total van a ser 1000 para los cuatro años de gestión, además de que planeamos la creación de un anillo de seguridad, con lectores de patentes porque los delincuentes vienen a robar acá pero luego son encontrados en otras localidades”. Y finalizó: “Estamos para dar esa batalla, no somos parte del problema sino de la solución”.

Salud

Otro de los temas que se llevó la atención de los presentes en el auditorio de la Universidad Austral fue lo referido al sistema de salud. En el caso del oficialismo, la candidata de Cambiemos recordó que “uno de los compromisos que asumimos fue acercar la salud a la gente, y lo hacemos con cuatro centros de complejidad intermedia para descentralizarla, y estarán en Derqui, Villa Rosa, Del Viso-Alberti, y Fátima-Manzanares-Río Luján. Además, logramos entre otras cosas bajar la mortalidad infantil y que el SAME llegue a Pilar”.

En tanto, Francisco Prado expuso que esa idea de “descentralización de la salud ha fracasado. Hablan de nuevos centros, pero el problema es que las más de 30 salitas actuales están vaciadas. Faltan insumos y los salarios para los profesionales son insuficientes. Nuestro plan es que los gastos para solucionar eso se solventen con un gravamen al bingo que tiene gran ganancia y no aporta a las necesidades del distrito”.

Finalmente, el candidato de Sumemos Pilar consideró que, dentro de las necesidades del distrito, “el foco más importante es la salud y sobre todo la prevención. Tenemos muchos barrios, y varias salitas que lamentablemente no están siendo bien atendidas y dejan mucho que desear en cuanto a horarios, recursos humanos y demás. La prevención es lo más barato que hay en cuanto a la salud y tenemos que ir por eso. Persuadir al Intendente para que se trabaje en ese sentido. Se necesita un médico generalista, un pediatra, un enfermero y una asistente social que trabajen en conjunto no sólo en la salud sino también en los social, el barrio y la familia. Con ese trabajo se ahorra dinero y se trasmite en más obras para salud y mejoras en el servicio”.