Amenazas a una profesora: Las “viejas prácticas” presentes en Presidente Derqui

Se trata de la instructora de Zumba, que forma parte de las actividades que lleva a cabo el frente 1 País en la localidad derquina.

La concejal del frente 1 País, Inés Ricci, fue la encargada de dar a conocer el hecho que culminó con una denuncia, luego de que la profesora de Zumba que da clases en la Plaza Teófilo Tolosa de Derqui dentro de las actividades que realiza el espacio, recibiera amenazas por parte de militantes de otro frente.

“Fue amenazada al terminar la clase del día de ayer (por el miércoles). Comenzó con una persona que ella conoce y sabe que trabaja para Sumemos Pilar, que se acercó y le dijo que trabajaba en Cambiemos, y le contó que supuestamente en una reunión se había dicho que le iban a ir a pegar y a romper su local donde da clases de zumba de manera particular. Además, le aconsejó irse de la plaza”, relató la edil derquina.

En tanto, agregó que cuando la profesora se dirigió al local donde da clases, “fue interceptada por dos personas que se presentan como gente de Cambiemos y le dicen que si continúa yendo a la plaza le van a quebrar las piernas, no va a poder dar más zumba, y le van a romper el local”.

“Conocemos a esta gente, sabemos que está trabajando con Sumemos. No creo que los dirigentes del espacio sepan cómo está actuando esta gente, conozco a Omar Boragno desde hace mucho, y no creo que se preste para estas cosas. Pero de igual manera vamos a hacer la denuncia y esperaremos porque todavía no recibimos ningún llamado de Walter Roldán pidiendo disculpas”, lanzó Ricci.

Asimismo, indicó que “esta gente estuvo en campañas anteriores con Molina, y ya la vimos meterse en líos de este estilo”, y añadió: “Esta chica no está acostumbrada porque no es militante y teme por su familia”.

Por último, la concejal reconoció el llamado del intendente Ducoté, quien se comunicó para solidarizarse, y prometió ocuparse del tema, para que haya más presencia policial en la plaza y en el local de la víctima.