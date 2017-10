D’Onofrio apuntó contra los responsables de involucrar al Municipio con Corvo Dolcet

Se refirió a la gestión de Humberto Zúccaro tildándola de corrupta y fue contra Nicolás Ducoté por la modificación del Código de Planeamiento e Ínsula Urbana.

La investigación que terminó con el arresto del empresario inmobiliario Mateo Corvo Dolcet por sus vínculos con el narcotráfico, sigue levantando sospechas en torno a lo que fueron sus negociaciones con el Estado municipal.

Ahora fue el turno del senador provincial massista, Jorge D’Onofrio, quien, desde su espacio, había sido uno de los primeros referentes en apuntar contra los proyectos que impulsaba el Municipio por medio de convenios con el empresario.

“Lo primero que llamó la atención fue cuando se quiso modificar el Código de Planeamiento Urbano porque era justamente la manera de permitir algunos emprendimientos, directamente relacionado a Ínsula Urbana, donde iban a permitir que en 27 hectáreas vivan 15 mil personas, más 20 mil que iban a circular todos los días por la calle Chile. Sin solucionar los problemas de servicios como cloacas, luz y gas”, comenzó el legislador haciendo referencia a las inquietudes que su espacio compartía respecto de los emprendimientos.

“Ahí comenzamos a estudiarlo más detenidamente, pero además para esa misma fecha, desde el Frente Renovador trajimos a Edgardo Buscaglia, que es asesor de la ONU en materia de crimen organizado, y entre las cosas que nos dejó en esa charla, se le otorgó al Gobierno argentino un informe sobre empresas legalmente constituidas que estaban bajo investigación en los Estados Unidos por el lavado de activos provenientes de la venta de drogas por parte de los carteles colombianos y mexicanos”, agregó, afirmando que las empresas de Mateo Corvo Dolcet se encontraban entre ellas.

A la hora de hablar sobre las denuncias que implicaron al Municipio de Pilar, D’Onofrio expuso: “El gobierno anterior tiene responsabilidad porque no hay un solo acto administrativo, son muchos. Está la aprobación del estacionamiento, el uso conforme de suelo para Ínsula Urbana, donde no hubo debates, sino que se planteó el tema y se levantaron las manos por unanimidad (en el Concejo Deliberante). Y de estas cosas podemos ver por docenas. Son todas cuestiones que te marcan la corrupción del gobierno anterior, pero todos esperábamos que este gobierno empezara a revisar estas metodologías, algo que claramente no se hizo”.

Finalmente, apuntó contra diferentes referentes y espacios al momento de enumerar que “lo del Código de Planeamiento era para enmarcar todas estas irregularidades en el marco de lo legal”, que “algunos concejales pidieron que se deroguen esos permisos cuando fueron los que los suscribieron como funcionarios” en referencia a Federico Achával, y que “el uso conforme de suelo de Ínsula Urbana se aprobó el 5 de diciembre de 2015 en la sesión del Concejo Deliberante. Planteándose el tema, votándose por unanimidad y sin que nadie pidiera la palabra para dar su objeción” señalando a la actual Secretaria de Educación y por aquel entonces concejal, Marcela Campagnoli.