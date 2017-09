Cruces entre Achával y Ducoté por una unidad básica baleada en Villa Verde

“Invitamos al Intendente a que reflexione” lanzó el candidato de UC, y Ducoté le recomendó “cuidarse de usar una circunstancia dramática para hacer política electoral”. Un local partidario recibió seis disparos el sábado.

El sábado por la madrugada la Unidad Básica de Unidad Ciudadana en Villa Verde recibió seis impactos de bala que atravesaron la ventana y llegaron hasta las paredes del fondo. El lunes por la mañana ese mismo vidrio fue roto, se desconoce si por los mismos responsables. El hecho de violencia en plena campaña activó una serie de cruces, principalmente entre Federico de Achával, candidato de la fuerza afectada, y el intendente Nicolás Ducoté, a quien el primero no dudó en responsabilizar.

La básica, ubicada en O’ Higgins y Fragata Hércules, recibió seis disparos cuando no había nadie en el lugar. Desde UC se hizo la denuncia el mismo día en la Comisaría 1ª, Policía Científica se presentó y se llevó los casquillos de las balas de plomo, e intervino la Fiscalía Nº 3.

Federico de Achával dijo, en diálogo con Resumen, que “vemos un incremento en el nivel de agresión por parte del oficialismo, con discursos de ataque personal y chicanas”. “Él (Ducoté) tiene responsabilidad territorial. Lejos de discutir propuestas para Pilar, llevan a este tipo de cosas, que sin lugar a dudas nadie quiere” añadió.

El concejal y candidato recordó que “en su momento denunciamos que nuestros folleteros habían estado recibiendo agresiones permanentes, que los detenía la policía cuando repartían para los cursos de currículums. Después hubo otros hechos, pero nunca creímos este nivel de agresión y de violencia”. “Sabemos que nuestro discurso incomoda, que marcamos la gran cantidad de falsas promesas que hay por parte del Ejecutivo después de dos años, que proponemos un proyecto de Pilar más inclusivo, pero queremos dar esa discusión en el Concejo Deliberante, no en el territorio con violencia. Invitamos al Intendente a que reflexione” lanzó.

Tras los hechos se hicieron públicas las declaraciones de distintos espacios solidarizándose con UC por lo ocurrido, incluido el mismo Jefe Comunal y el Concejo Deliberante. Al respecto, Achával comentó que recibió “un mensaje a la noche de un número desconocido, no sabía que era del Intendente. Y el domingo en las patronales me lo crucé, pasó y me tendió la mano, dijo que se solidarizaba por lo ocurrido, y siguió. Entiendo que dada la gravedad de los hechos es una respuesta insensible, que espero que no sea la que les da a todos los pilarenses por sus problemas”.

Por su parte, consultado en rueda de prensa, Ducoté dio su visión: “le mandé un mensaje cuando me enteré y nos cruzamos en la fiesta patronal de Alberti. Me solidarizo y también repudio porque yo mismo sufrí estas prácticas de políticas violentas que tenemos que terminar”.

En cuanto a los dichos de Achával, Ducoté dijo que “fue desatinada e irresponsable su apreciación de creer que el gobierno municipal o yo tengamos alguna responsabilidad. Él mismo fue jefe de gabinete e intendente interino cuando yo sufrí este tipo de cosas, y nunca tuve una palabra en ese sentido. Lo que tiene que hacer es cuidarse de usar el lugar que le da una circunstancia dramática para hacer política electoral”.