Achával acusó al oficialismo por una ataque a balazos a una básica de Villa Verde

Federico Achával, candidato de Unidad Ciudadana, responsabilizó al oficialismo por las agresiones sufridas en una Unidad Básica de Villa Verde en la madrugada de hoy: “Estamos hablando de seis disparos con bala de plomo que entraron por la ventana. Por suerte no hubo ningún herido, pero nos preocupa porque sabemos que este es el resultado de la intolerancia que venimos sufriendo de parte del oficialismo desde las PASO”, expresó. Y agregó: “vemos que (Nicolás) Ducoté día a día y discurso a discurso se despacha con agravios y agresiones que sumados a la incorporación de sectores que creen en la violencia como método de control territorial, termina en hechos lamentables como este”.

“Sabemos que nuestro mensaje incomoda, venimos mostrando la ineficiencia de esta gestión, denunciando el abandono, las promesas incumplidas y evidentemente eso no cae bien”, analizó el candidato.

Por otro lado aseguró que “es muy grave y preocupante recibir este tipo de agresiones en un local en el que lo único que se hace es estar a disposición de la gente del barrio, acercar soluciones y contener. Se pone en riesgo la vida y la integridad física de personas que trabajan activamente y que creen en un proyecto político, y eso no debe pasar de ninguna manera. Por eso mismo lo repudiamos”.

A su vez, Achával recordó que en las PASO tuvieron que presentar un hábeas corpus para proteger a militantes que venían sufriendo persecuciones policiales y contó que “como corresponde, hicimos la denuncia en la policía”. Por último, agregó: “Esperamos que a Ducoté no se le vaya la situación de las manos y que reflexione sobre su responsabilidad de garantizar una campaña pacífica. No queremos que el diálogo y la transparencia sigan siendo promesas incumplidas. Por más frenos que quieran ponernos, vamos a seguir trabajando para representar la voz de aquellos que están abandonados y generar una alternativa para el 2019”.

Los hechos

Esta madrugada la unidad básica de Unidad Ciudadana, ubicada sobre la calle O’ Higgins y Fragata Hércules, del barrio de Villa Verde, fue baleada. Los vecinos escucharon los disparos pasada la media noche, horas después de que un grupo de militantes abandonara el local en el que suelen reunirse. Esta mañana, cuando uno de ellos regresó al espacio, encontró los casquillos de las seis balas de plomo en la calle del local. Federico Achával realizó la denuncia en la comisaría Primera de Pilar y la Policía Científica concurrió al lugar de los hechos para realizar peritajes.