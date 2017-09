El peronismo y gremios docentes cerraron filas contra la municipalización del servicio alimentario

“Quieren implementar el SAE en Pilar de manera autoritaria” dijeron. El convenio ingresó en los últimos días al HCD, si bien se firmó en marzo. “Esto pone en riesgo la comida de nuestros hijos”, apuntaron.

El convenio que acuerda la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que se implementará en doce distritos de la provincia, llegó al Concejo Deliberante en los últimos días. Sin embargo, fue firmado por Nicolás Ducoté el 21 de marzo, y no fue discutido ni con la oposición ni con los gremios docentes, lo cual despertó la queja de estos sectores, que hoy convocaron a una conferencia de prensa para expresar su preocupación por el traspaso del servicio, que actualmente administra el Consejo Escolar (organismo provincial). Es que, aún sin la aprobación del legislativo, ya se ha llamado a licitación a los proveedores del servicio para cuando sea municipal.

Según el convenio, el Ministerio de Desarrollo Social proveerá los fondos y una sugerencia de menú, pero “la administración y gestión de los fondos del SAE será realizada por el Municipio”. La letra del acuerdo también dice que “el Municipio podrá reducir, suprimir y redistribuir la cantidad de raciones otorgadas, como así también proponer aumentos”, aunque en ese último caso la Comuna debería afrontar los costos. En abril (ya con el convenio firmado), la secretaria de Educación, Marcela Campagnoli, había salido a anunciar la municipalización del servicio, pero ante la crítica generada, y el recurso de amparo interpuesto por un juez de La Plata para frenar la medida, se puso paños fríos y se postergó. Cinco meses después, y sin discusión mediante, se presenta el convenio al HCD para ser refrendado.

“Quieren implementar el SAE en Pilar de manera autoritaria” lanzó Federico de Achával, concejal y candidato de Unidad Ciudadana, durante la conferencia. “Este proyecto no es beneficioso para las escuelas ni para los chicos. Muchas de las cuestiones del convenio van en contra de la ley provincial de educación y las funciones del Consejo Escolar. No podemos dejar en manos de un Ejecutivo insensible la implementación de la alimentación de nuestros hijos” añadió.

“¿Quién le va a garantizar a los chicos la comida cuando la Provincia no aumente los cupos o quiera cambiarse el régimen alimentario? Según el convenio va a ser el Municipio, pero es el mismo municipio cuyo intendente le dice al padre de una chica violada que no va a cambiar un foquito porque no tiene 1.500 pesos para hacerlo” lanzó Achával, y aseguró que “esto pone en riesgo la comida de nuestros hijos”.

En la conferencia también estuvieron los concejales Marcia González, Juan Pablo Roldán y Santiago Laurent, todos del peronismo, y representantes de los gremios SUTEBA, UDOCBA, FEB, SADOP y SOEME.

“Este proyecto es tratado de manera unilateral, no fuimos consultados y estamos sumamente preocupados por la municipalización del servicio, porque deja de lado la responsabilidad del Estado provincial” dijo Liliana Montiel (SUTEBA), a lo que José Urquijo (FEB) añadió: “nos preocupa que los consejeros escolares hayan permitido esto”. “Los docentes de ninguna manera vamos a permitir este atropello a la ley de educación” concluyeron.