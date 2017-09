Desde el HCD explicaron la demora en la difusión de la inflación

“En un país donde está habiendo un cambio bastante dramático de la economía, claramente los métodos de medición de la inflación se ponen en crisis” señaló Fabio Gómez. Los datos estarían la semana que viene.

A menos de diez días de que termine septiembre, y aún sin los datos de la inflación de agosto en Pilar, el secretario legislativo del Concejo Deliberante, Fabio Gómez, respondió a las críticas vertidas desde el massismo por la demora en la difusión del Programa de Seguimiento de Precios de Pilar. Si bien admitió el retraso, Gómez, encargado de dar a conocer los números, señaló como causa la necesidad de rever cuestiones metodológicas.

“La crisis hizo que un montón de productos desaparecieran de las góndolas” afirmó Gómez, en diálogo con Resumen. “Hay que reemplazar los productos que se miden, muchos empezaron con faltantes y ahora desaparecieron completamente, y por lo tanto ya no se puede medir su evolución monetaria” añadió. Sin embargo, los datos se darían a conocer la semana que viene.

Las críticas fueron formuladas por Adrián Maciel, jefe de bancada del massismo, espacio que había impulsado la creación del programa. El edil había dicho que “cuesta creer que la no publicación de los resultados del relevamiento que pone a la luz los aumentos de precios de los productos de la canasta básica en Pilar sea una mera cuestión administrativa y un retraso en la recolección de datos” y que habló de “falta de capacidad o utilización política y de campaña”. Asimismo, había deslizado que propondría una modificación de la ordenanza para que el programa sea auditado por la oposición.

“Si quieren auditar me parece fantástico, y también que haya inversión en capacitación del personal, intervención de organismos nacionales especializados para perfeccionar el método. Estamos muy dispuestos a mejorar y optimizar lo que tenemos. En un país donde está habiendo un cambio bastante dramático de la economía, claramente los métodos de medición de la inflación se ponen en crisis, uno no puede medir lo que no existe más” dijo Gómez.