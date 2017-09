Se viralizó la queja de un ex párroco pilarense por un operativo de Prefectura

Se trata del padre Ariel Pérez, que fue titular de la Parroquia Nuestra Señora de Las Gracias del barrio Peruzzotti y actualmente se desempeña como párroco de la Catedral de Campana.

El presbítero Ariel Pérez es actual párroco de la catedral de Campana, la iglesia Santa Florentina, templo central de la Diócesis Zarate-Campana. Anteriormente, el padre Ariel tuvo una destacada actuación en nuestro distrito, siendo por muchos años titular de la Parroquia Nuestra Señora de Las Gracias. Hace pocos días, el sacerdote refirió en las redes sociales un hecho insólito del que fuera protagonista involuntario, que sin embargo, puede ser trasladado a algunas situaciones que también suceden en el municipio de Pilar, con los denominados Operativos de Saturación de Seguridad.

Demostrando un alto sentido del humor y en un comentario no exento de respetuoso sarcasmo, el cura refirió lo que le ocurrió días pasados al llegar a la puerta de su casa en la ciudad de Campana. Y la publicación en su muro de Facebook, pronto se viralizó. “Si no me equivoco”, relató el padre Ariel en su cuenta personal de la red social, “una vez más fui víctima de lo que llamo el marketing de seguridad, que consiste en poner enfrente a mi garaje, 9 de Julio 770, pleno centro de la ciudad de Campana, a 100 metros de la municipalidad, un control vehicular de Prefectura Naval, operativo que contó con dos móviles y seis oficiales o suboficiales que me piden toda la documentación para entrar a mi casa”.

En el mismo mensaje, el padre Ariel Pérez continuó diciendo que “hace cinco años que vivo acá con el mismo auto, o sea cero trabajo de inteligencia. Debe ser que la idea del operativo es que no tenga lógica” acotó con sarcasmo el sacerdote. “Además, los móviles –por supuesto- estaban con todas sus luces encendidas, esas azules, que se ven de lejos y que si yo pudiera evitarlas lo haría, por ejemplo, tomando por otra calle, si estuviera fuera de la ley. Pero, repito: el operativo es enfrente de mi garaje”.

El cometario pronto se viralizó, con múltiples acotaciones, adhiriendo con otras anécdotas de la misma índole, hechos similares que se vienen dando en el marco de estos mega operativos de seguridad. Su similitud con otras variantes de lo que el padre Ariel denomina “el marketing de seguridad”, es pura coincidencia.