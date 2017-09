Inundaciones: para Achával, “el Municipio sobreactuó y no dio respuestas reales”

El concejal y candidato se refirió a la asistencia brindada por la Comuna luego de la inundación que afectó al distrito en los últimos días. “Este no era el cambio que quería la gente” enfatizó.

El referente de Unidad Ciudadana, Federico de Achával, se prepara para encarar el tramo definitivo de la campaña legislativa. Habiéndose impuesto en la interna y representando a la fuerza que más votos obtuvo en las PASO, apuesta a polarizar la campaña con Jesica Bortulé, candidata de Cambiemos. El concejal enfatiza que “lo que pretendemos es tener un espacio lo más realista y unido posible para plantear una alternativa de cara a octubre, representando en el Concejo Deliberante lo que la gente votó”.

“Hay una gran cantidad de promesas incumplidas durante estos dos años, se prometió una revolución y eso no es lo que ve el vecino” dijo Achával, y en ese tono se refirió a la inundación que sufrió el distrito tras el fuerte temporal del último fin de semana. Al respecto, dijo que “se le había prometido a Pilar que no se iba a inundar más, vimos carteles de 33 obras de enlace para evitar inundaciones, pero con un día de lluvia sufrimos inundaciones en la gran mayoría de los barrios. Lo que vimos fue un Municipio sobreactuando, pero no dando respuestas reales a la gente que lo necesita”. “Se prometió un cambio, pero este no era el cambio que quería la gente” añadió.

“Los vecinos están desilusionados. La respuesta que tiene el Municipio ante cada una de las realidades no los satisface, como es el caso ante la falta de un plan de seguridad, de un plan de salud, la respuesta que da ante las inundaciones” añadió Achával. Las declaraciones se suscitaron en el marco de un almuerzo que ofreció el Frente Pilarense a los medios de prensa, ayer en su unidad básica. Del encuentro participaron los también concejales Santiago Laurent y Juan Pablo Roldán. Laurent es tercero en la lista de UC, y Roldán es referente de La Cámpora, única agrupación kirchnerista que se plegó a la máxima peronista de acompañar la lista ganadora. También estuvieron presentes militantes del Frente Pilarense.

Un tema que aún no está resuelto al interior de Unidad Ciudadana es quien ocupará el cuarto lugar en la boleta, si José Molina por haber encabezado la segunda lista con más votos en el frente, o Marcia González para respetar la ley de paridad de género, aunque la definición aún no tiene fecha concreta. Sin embargo, con la instancia de las primarias superada, Achával apunta a ser “la real alternativa al gobierno de Ducoté, consolidar esto en los próximos dos años, pero necesitamos el acompañamiento de cara a octubre para tener la mayor solidez posible en esa discusión”.