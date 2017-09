La tercera será la vencida: Deharbe cambia de escudería

El piloto llegará al Candela Competición tras la desvinculación del Catalán Magni. “No se cumplió el objetivo que teníamos planteado”, afirmó.

Después de once fechas transcurridas y a tan solo cuatro de cerrar la temporada, el pilarense Tomás Deharbe se animará a realizar un cambio de alto voltaje para así, poder concretar su incorporación al grupo de volantes que pelearán dentro de la Copa de Oro del TC Mouras.

El rendimiento que se registró en lo que va del año, seguramente no fue el que realmente soñaba el piloto de Ford. Se ha visto en las diferentes decisiones que fue tomando y precisamente, en la de las últimas horas donde confirmó que ya no pertenecerá al equipo del Catalán Magni.

“No se cumplió el objetivo que teníamos planteado. Pensábamos que con el cambio anterior se iba a ver una diferencia, pero no fue lo que esperábamos”, comenzó contando el protagonista a Resumen. “El presupuesto tampoco encajaba, era mucho y ese esfuerzo no se reflejaba en los logros. No esperaba cambiar de equipo pero sabemos que era algo necesario”, añadió quien al mismo tiempo confirmó que seguirá con el Ford que venía utilizando.

Con el último traspaso, será la tercera escudería en la que formará el piloto este año. A principios de la temporada estuvo acompañado por el Azul Motorsports, luego fue al Catalan Magni y ahora, con todo prácticamente cerrado, Deharbe se suma al equipo Candela Competición a partir de la fecha 12, dentro de quince días, en el autódromo Parque Provincia de Neuquén.

¿El salto al TC?

Hace tiempo que Deharbe, como cualquier piloto, sueña con ser partícipe de la máxima categoría del automovilismo nacional, el Turismo Carretera. Pensando en que pronto esa ilusión podría concretarse, hoy el pilarense se ve obligado a postergar el deseo y seguir adquiriendo experiencia en la tercera categoría fiscalizada por la ACTC.

“Vamos a tener que seguir esperando un poquito más. Mi sueño es poder correr en el Turismo Carretera, pero con los resultados que venimos acumulando se nos va a ser un poco difícil. Tampoco me siento cómodo como para poder encarar esa etapa, es algo en lo que tengo que llegar bien preparado. Esperaremos un año más”, concluyó.