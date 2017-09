Vecinos responsabilizan a un emprendimiento por las inundaciones en sus viviendas

La urbanización habría realizado diversas obras para evitar que el agua se acumule dentro del barrio pero drenándola hacia los terrenos lindantes y las calles. Eidico, compañía encargada de la construcción, habría construido canales ilegales, según denuncian.

Las secuelas que ha dejado el temporal del último fin de semana aún continúan vigentes y a las decenas de familias que han tenido que ser evacuadas, se suma el reclamo de los vecinos de la localidad de Zelaya, que viven en las cercanías de Pilar del Este, una de las urbanizaciones privadas más grandes de nuestro distrito. Según la denuncia que están realizando los vecinos, la compañía Eidico, responsable de las obras en el country habría evitado el anegamiento del mismo a través de construcciones hidráulicas que perjudicarían las viviendas lindantes.

“La gente de Eidico hizo un canal que tiene 3 metros de ancho, por 2 de profundidad, hecho de forma ilegal y clandestina porque no figura en ningún lado. De hecho, se construyó en medio de mi transacción de compra del terreno, ya que cuando nosotros nos acercamos a verlo, ese canal no estaba”, afirmó Denise Micheli, una de las vecinas de la zona. Además, comentó que gracias a esta gran construcción, el agua acumulada durante las lluvias ha tomado un caudal y una magnitud “impensadas”.

Anteriormente, Pilar del Este era una zona de humedales pero al comenzar las obras, se habría realizado la impermeabilización de los suelos, aseguran los zelayenses. “En medio había un gran lago natural, que absorbía toda el agua de lluvia, pero con la construcción del barrio los terrenos se levantaron, se canalizó el agua y, en vez de escurrirse y ser absorbida poco a poco por el suelo, termina siendo un gran caudal de agua a gran velocidad que no es natural”, explicó Micheli. Asimismo, agregó que el agua termina en zanjones que no dan abasto y se desbordan, ocasionando inundaciones en las calles, que oscilan entre los 60 y 80 centímetros de agua acumulada.

Durante la primera reunión que Denise Micheli tuvo con Eidico, en donde se presentaron dos abogados y un contador, les fue comunicado que “era el curso natural de río”. “Estás afectado, porque cuando construís un canal, deja de ser natural”, comentó. Hoy , los vecinos se reunirán con las autoridades comunales en el Palacio Municipal, en busca de encontrar una solución. “Hemos solicitado otra reunión con Eidico y con el Intendente. Hoy, presentaremos una nota en la Municipalidad para abrir las vías administrativas que corresponden ya sea para que el Municipio intime a la empresa, lo solucionen desde la Comuna o lo arreglen entre la compañía y el Municipio”, especificó Micheli.

“Durante cinco horas, corrió el agua de forma impensada. Me llevó pallets, troncos, la cama elástica de mi hija. Tuve que atar cosas, porque las llevaba el agua sino. Al ser un barrio de tal magnitud, debería de tener un estudio de impacto ambiental antes de haber sido construido. Si ese estudio está, como lo plantea la empresa, o no funciona correctamente, hubo un conflicto o fue una coima sino, no nos inundaríamos los vecinos del country”, finalizó Denise Micheli.