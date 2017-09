Nueva protesta en Coca Cola interrumpe la distribución de la marca

El reclamo es por el cambio del convenio de trabajo de los empleados dedicados a la distribución. La medida es a nivel nacional, e incluye la planta villarrosense, en Ruta 25.

El sindicato de Camioneros emprendió una protesta en todas las plantas de Coca Cola Company del país, en reclamo de que se aplique el convenio de trabajo de camioneros a los empleados encargados de la distribución de los productos de la firma que actualmente figuran bajo el convenio del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas (Sutiaga). La planta de Femsa ubicada en Ruta 25 y Manuel Argerich, en la localidad de Villa Rosa, también forma parte de las protestas.

Carlos González, referente de la seccional Pilar de Camioneros, dijo a Resumen que “Coca Cola ha esquivado durante años la aplicación del convenio como corresponde, y la voluntad de los trabajadores es ser representados por nuestro gremio”. Por este motivo, ya se han emprendido algunas protestas en la planta villarrosense, entre julio y septiembre del año pasado. Como consecuencia, algunos de los trabajadores de la empresa, tanto choferes como sus ayudantes, fueron cambiados al convenio de Camioneros a principio de este año. Ahora, a este reclamo se suma que la empresa distribuye en forma paralela los productos, salteando el reparto oficial, según se aseguró desde el gremio.

“Coca Cola sigue favoreciendo la precarización del trabajo y el trabajo en negro. Seguimos recibiendo ataques de las multinacionales, acostumbradas a ir de la mano del gobierno de turno. Llegó el momento de decir basta y reclamar lo que corresponde” manifestó González. Asimismo, aseguró que con el cambio a Camioneros que reclaman, “más allá de lo monetario, el trabajador se beneficia en lo humano”. Por ejemplo, por este sindicato corresponde un ayudante más por camión, que por el sindicato de Aguas Gaseosas. “Buscamos que se termine la precarización” dijo el gremialista.

La protesta en la puerta de Femsa de Villa Rosa en principio fue anunciada por tiempo indeterminado, “hasta que Coca Cola comprenda que no puede implementar una flexibilización laboral”, se dijo desde Camioneros. Por esta medida, no ingresan ni salen camiones de las plantas de la firma en todo el país, y si bien por ahora no se habla de desabastecimiento de los productos de la marca, no se descarta que de prolongarse durante varios días la medida, pudiera llegar a repercutir en las góndolas y otros puntos de venta.

“Hay un paro a nivel nacional, en todas las plantas hay asamblea permanente” enfatizó González, “los trabajadores están en la calle reclamando”, dijo en referencia a la situación de la filial de la empresa ubicada en Argerich y Ruta 25.