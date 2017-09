Denuncia y advertencia: “me dijeron que no toque más el caso Maldonado”

Un alumno del Fines de Villa Rosa denunció a su profesor por hablar de Santiago Maldonado en clase. La directora advirtió que empezarían a supervisar sus clases.

Un profesor de Filosofía que dicta clases en el Fines fue denunciado por un alumno por haber hablado de la desaparición de Santiago Maldonado en una clase. Pero además, cuando fue comunicado al respecto por las autoridades educativas, se le pidió al docente que no vuelva a tocar el tema.

Ocurrió en una sede del Fines de Villa Rosa, la semana pasada. La directora anunció la denuncia al docente, Fernando Riera, según informó Pilar de Todos. Riera expuso, en diálogo con ese portal de noticias, que “cuando hablo de Maldonado, no hablo de Unidad Ciudadana o de Cambiemos, estoy hablando de la libertad y seguridad cívica, y de los que creemos que, tengamos o no la razón, nos asiste el derecho a la protesta. No es bajar línea, sino bajar contenidos. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, eso se resuelve en el ámbito del debate y una discusión constructiva, no con una denuncia”.

Dicha denuncia fue presentada por un alumno de 45 años, que sería ex policía, en nombre de todo el curso. Pero lo que más preocupa al docente, es que la directora le dijo “que no toque más el caso Maldonado, y que tenga cuidado, porque iban a empezar a supervisar mis clases con inspectores, advertencia que sentí como un apriete”.