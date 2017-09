El randazzismo local reafirma su pertenencia a Cumplir: “no tenemos dudas”

La candidata Valeria Domínguez cargó contra quienes perdieron en las PASO y ahora no acompañarán su lista, y acusó de “cambiar de camiseta”. “Vamos a dejar hasta lo que no tenemos para meter dos concejales” dijo.

Pese a la premisa justicialista, en el peronismo no siempre el que pierde acompaña. Pasa en Unidad Ciudadana, y también en el Frente Justicialista, donde las listas perdedoras de Cumplir decidieron no acompañar la de Valeria Domínguez, por lo que su boleta quedará integrada de la misma manera que para las PASO. Juan Manuel Moraco, a quien le correspondía ocupar el cuarto lugar decidió hacerse a un lado. Sebastián Pérez, quien encabezó la tercera lista, apoyará al kirchnerismo. Y el randazzista pilarense de primera hora, Tiago Klages, saltó junto a La Florería al massismo. Sin embargo, la lista de Cumplir se muestra fortalecida y tranquila de cara a octubre.

“Nosotros queríamos que todos estén integrados en la lista” comentó Valeria Domínguez, en diálogo con Resumen. Y al mismo tiempo cargó contra el último en abandonar el randazzismo, Tiago Klages: “tres días antes de irse al massismo me pedía que yo fuera a la Junta porque quería estar cuarto en nuestra lista” afirmó, al tiempo que lo acusó de “cambiar de camiseta”. “No se le fue una figura importante a Randazzo” manifestó a continuación, en referencia a los perdedores de Cumplir que no acompañarán la lista en octubre.

Sin embargo, también habrá nuevos espacios que se sumen al Frente Justicialista, el primero de ellos la Corriente Clasista y Combativa. “Vamos a fortalecernos, reforzar en donde no llegamos. Tuvimos solo un mes de campaña, sin recursos, y en ese sentido claramente llevamos las de perder. Seguimos con pocos recursos, pero vamos a dejar hasta lo que no tenemos para meter dos concejales, no nos conformamos con uno” apostó Domínguez.

Asimismo, la referente de Cumplir adelantó que Florencio Randazzo visitará Pilar antes de las elecciones, un domingo aún con fecha a confirmar, para recorrer el distrito, dialogar con los vecinos y apoyar la lista local.

Tanto Domínguez como Christian Rasmussen (segundo en la lista) estuvieron en el plenario que encabezó Randazzo el miércoles en la sede de la UOM de San Martín. Desde allí, el candidato, contó Domínguez, apuntó a “fortalecer lo que ya tenemos, y no dejarnos engrupir con la campaña que están haciendo en cada distrito para que nos bajemos, minimizando la cantidad de votos que sacamos. Nosotros igual no tenemos dudas. Este es un espacio que está naciendo, las PASO fueron nuestro piso, y vamos a construir a partir de eso”. También el lunes la dirigente se reunió en el Senado con Juan Manuel Abal Medina.