Toty Flores: “Los pobres tienen necesidades pero también tienen valores”

En su visita a Pilar, el dirigente social aseguró que la oposición apuntó a los sectores más pobres para ganar votos haciendo hincapié en la economía, pero se encontraron con un apoyo a las políticas del gobierno.

El referente social y candidato a diputado por Cambiemos, Héctor “Toty” Flores, recorrió el barrio Los Cachorros en Del Viso, y culminó su visita en la sede de Envión, donde compartió una charla junto a los chicos que reciben contención en el lugar.

Al respecto, el intendente Nicolás Ducoté señaló: “A veces ponemos la mirada en la infraestructura y todas las cosas que hay que hacer, pero hoy la ponemos en lo social, y Toty es un referente para mucha gente que siente que tenemos que lograr que cada vez más pobres tengan oportunidades de integración, que puedan hacer las cosas que disfrutan y les permitan expandir su horizontes y potencialidades”.

En tanto, el candidato a diputado indicó que para él, “es maravilloso estar en estos lugares, me divierte y me pone pilas en el alma. Ver contenidos a estos chicos que si no estuviesen acá seguramente estarían haciendo algo que no es correcto en la calle me conmueve. Debemos tomar los espacios de los jóvenes y transformarlos en espacios de arte, para de esa manera sacar la idea de que las cosas lindas son solamente para una elite”.

Asimismo, Flores aseguró que el conurbano bonaerense viene de “una situación tremenda, en los últimos años con la gestión anterior hubo un proceso de degradación, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino también desde el punto de vista humano. Todo lo que se hacía era especulando si daba votos o le permitía a los funcionarios poder robarse algo. Esta gestión está cambiando eso”.

Elecciones 2017

En cuanto al marco electoral, y con las miras puestas en octubre, el dirigente social expresó: “El cambio no le ha llegado a todos, y la oposición centraba la campaña en los problemas económicos que todavía no se pudieron resolver. Sin embargo, apuntando a los pobres creían que los iban a votar masivamente, y no se dieron cuenta que los pobres tienen necesidades pero también tienen valores, y uno de los más importantes es el de la familia. La propuesta de María Eugenia Vidal de ir a fondo contra las mafias y el narcotráfico ha sido valorado”. Y añadió que “Cambiemos se está instalando como una marca que empieza a visualizar la gente de todos los sectores sociales. Decían que Cristiana tenía una ventaja de siete puntos, pero pudimos revertirlo y hoy estamos en condiciones de poder hacer una excelente elección sin lugar a dudas”.

Finalmente sentenció: “Hay que trabajar para la gente a la que aún no le llegó el cambio. Veo un proceso de cambios culturales muy profundos, los funcionarios decían que cuando iban a uno de esos lugares, lo que primaba era el pedido de algún plan social o bolsas de comida, y ahora lo que piden es trabajo”.