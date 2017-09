El Sub 13 festejó en la cancha del Gallo

Los varones de la Escuela Municipal visitaron a Deportivo Morón, el puntero del nivel “C”. La división Sub 13 ganó 2-1 y continúa arriba en la tabla. Los otros duelos acabaron con éxitos de los dueños de casa. Pese a eso, el Sub 21 también sigue de líder.

Estaba claro que la visita de los chicos de la Escuela Municipal de Voley a la casa del puntero Deportivo Morón no iba a ser fácil y en los hechos, la jornada resultó tan complicada como se esperaba.

Por la 4° fecha de la zona Descenso de la Federación Metropolitana de Voley, los dirigidos por los profesores Andrés Ligorria, Mariano Cecchi y Arturo Carey chocaron con los del Oeste del Conurbano bonaerense y se impusieron en la categoría Sub 13, divisional en la que, dentro de una gran paridad, siguen como líderes.

El único triunfo de la jornada para los chicos de Muni Pilar se dio en el duelo de la categoría Sub 13, en la que los tricolores igualan la posición de vanguardia en la tabla con otros varios conjuntos. En esta oportunidad, los locales vencieron por un ajustado 2 a 1, en el marco de un cotejo equilibrado y emocionante en sus tres capítulos. Este partido fue el que abrió la acción sabatina luego de la presentación de los Mini.

Los otros cuatro pleitos de la tira acabaron con victorias para el dueño de casa. Morón ganó su primer compromiso de la fecha al quedarse con los puntos en Sub 15, división en la que las de nuestro distrito marchan 8° en su tabla. La chapa de ese juego fue 3 a 1 con parciales de 25-18, 25-22, 17-25 y 25-21.

También se saldó con triunfo del Gallito y por 3 a 1 el choque de la categoría Sub 17 aunque en este caso los parciales fueron mucho más ajustados, hablando a las claras de lo parejo del partido. Los parciales fueron 26-24, 25-22, 24-26 y 26-24 y los chicos de Muni Pilar ahora se ubican 7° en su tabla.

Los otros dos encuentros de la jornada acabaron con el mismo resultado: 3 a 0 en favor de Morón. Los dueños de casa se impusieron con parciales de 25-12, 25-21 y 25-12 en Sub 19, mientras que en Sub 21 los parciales fueron 25-19, 25-21 y 25-23. En la división que agrupa a los menores de 19 años, los municipales son 8°, en tanto en la Sub 21, pese al traspié, los locales siguen primeros.

Tras los resultados de la 4° fecha, Deportivo Morón se mantuvo en lo más alto de la tabla general con 37 puntos y uno de ventaja sobre Afalp, que es el escolta, mientras que Casañas completa el podio con 36 unidades. El cuarto lugar es para La Patriada con 32 puntos y Muni Pilar aparece 5° con 30 unidades.

La próxima presentación de los chicos de la Escuela Municipal de Voley será el sábado desde las 9.15 como locales de Afalp, uno de los clubes más poderosos del grupo.