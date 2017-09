Presidente Derqui refuerza el equipo antes del Federal

Derqui apostó fuerte en el mercado de pases e incorporó a Sebastián “El Negro” Acosta. Con 20 años de trayectoria en la Liga, su talento sigue vigente y con ganas de ser protagonista.

Presidente Derqui esta sacándole el mayor brillo al equipo que pronto los representará en la nueva temporada del Torneo Federal de Básquet desde el 13 de octubre. El rojinegro, que compartirá zona con Atlético Pilar en la división Buenos Aires, llegó a un acuerdo para poder incorporar a Sebastián Acosta, un experimentado jugador de la Liga y con una trayectoria de 20 años.

“Llego con muchas expectativas. Estoy muy agradecido con el técnico y la dirigencia por confiar en mí. La idea es ser protagonistas en un torneo que cada año se torna más duro, y para eso hay que trabajar muchísimo”, comenzó relatando la nueva adquisición.

Asimismo, ‘El Negro’ como lo conocen sus allegados, aseguró no tener referencias del club pero “mi representante me comentó todo lo que había hecho la institución durante la temporada pasada, y después yo estuve indagando las redes sociales y me cerró todo. El club, la gente, la distancia y me sorprendí para bien”.

“Desde el primer minuto que llegué tanto la gente, los jugadores y la dirigencia me trataron excelente, es más, antes de mi llegada ya tenía mi casa, mi plan alimenticio; y eso es sumamente importante y dada mi trayectoria no es muy común que se priorice al jugador. Acá sólo me tengo que dedicar a jugar al básquet”, afirmó.

“A esta altura de mi vida creo que mis fortalezas están en transmitir mi experiencia, ejemplo de entrenamiento, mis ganas de seguir aprendiendo y explotar mis virtudes en función del equipo, y lo que el equipo requiera de mí. Estoy muy entusiasmado y con ganas de estar a la altura”, sumó.

Acosta, que pronto se sumará a los trabajos de pretemporada, señaló que al primero que observó fue a Nicolás Medina, del cual se llevó una gran impresión. “Me sorprendió como persona y como jugador, es un ejemplo. Te llama a las 3 de la tarde para ver si estás bien, si necesitas algo, y para uno que está solo, son cosas que suman mucho desde lo humano que se va acoplando a lo deportivo. Es un factor importante para mantener la unión del grupo. Te dan más ganas de defender la camiseta”, manifestó.

Finalmente, Acosta habló sobre la temporada que espera al equipo en una de las mejores ligas nacionales, asegurando que será “un torneo difícil, extenso y hay muy buenos equipos. Hay que estar preparados y trabajar día a día desde lo individual y lo grupal para ir cumpliendo objetivos”.