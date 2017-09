Ducoté se propone ampliar la Asignación Universal por Hijo

El Intendente firmó un convenio con Desarrollo Social para que niños y jóvenes que actualmente no acceden al beneficio empiecen a percibirlo. Seis municipios inauguraron el programa, que es financiado por el Banco Mundial.

Nicolás Ducoté firmó un convenio de colaboración con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, para implementar en el municipio el “Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes”. Este acuerdo cuenta con financiamiento del Banco Mundial y busca identificar a los niños y jóvenes que no están siendo beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El objetivo es ampliar la cobertura de protección social y consolidar una red integral que mejore las condiciones de vida de la niñez.

“Pilar integra junto con otros seis municipios del conurbano, los primeros en participar de este programa. Se trata de un proyecto que alcanzará a cien municipios en todo el país. Estar dentro de este marco que prevé el trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y ANSES, es una oportunidad muy grande para Pilar para trabajar de forma articulada en la protección de los vecinos más vulnerables” dijo al respecto el Intendente.

Por su parte, Stanley destacó que su “principal objetivo es reducir la pobreza. Para eso trabajamos todos los días y hoy estamos dando otro paso para que más vecinos puedan estar mejor. Lo hacemos de la manera que sabemos hacerlo: en equipo, gobierno nacional e intendentes, sin importar las banderas políticas. Porque creemos que lo importante es unirnos para sacar al país adelante”.

El proyecto permitirá ampliar la cobertura de los programas de protección social y contribuir a la consolidación de una Red Integral de Protección Social para mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes del país hasta los 18 años. Para esto, se prevé realizar un relevamiento de los beneficiarios de AUH que figuran como “caídos” en la base de datos de ANSES, es decir, de los niños y jóvenes a quienes les correspondería recibir la pensión no contributiva y no lo están haciendo en este momento.

Se espera que los municipios sean socios de este programa, aportando recursos humanos para realizar el trabajo de campo. A cambio, recibirán un incentivo económico, asesoramiento en materia de planificación y capacitaciones. Los otros municipios que participaron de la firma fueron Morón, Lomas de Zamora, San Miguel, Quilmes y San Martín.