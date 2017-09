Federico Achával aseguró que “Ducoté asfixia a los comercios”

El representante del kirchnerismo local hizo referencia al presente de los comerciantes en el distrito, y señaló que “están preocupados porque frente a la baja de las ventas y el aumento de tarifas, el gobierno no ayuda”.

Federico Achával, candidato de Unidad Ciudadana, recorrió los comercios de Pilar y fue duro con el gobierno de Nicolás Ducoté, señalando que “asfixia a los comercios, los persigue con temas de habilitaciones, quiere implementar tasas de publicidad retroactivas a muchos años atrás y no entiende que son los laburantes de los comercios los que hacen al crecimiento de las localidades”.

“Son muchos los comerciantes que me comparten su malestar, están preocupados porque frente a la baja de las ventas y al aumento de las tarifas, tienen un gobierno local que no sólo no ayuda, sino que los persigue, poniendo toda la carga de lo que no logran recaudar sobre ellos, en vez de, por ejemplo, hacer una ordenanza fiscal y tarifaria acorde a la crisis”, describió Achával.

Por otro lado, cuestionó aquellas declaraciones del intendente pilarense en las que aseguró que “mientras en el país se pierden 30 o 40 puestos de trabajo en un mes, en Pilar se generan 60 o 70”. En ese orden, el representante del kirchnerismo local se preguntó “¿Cómo puede ser que siga sosteniendo mentiras de ese calibre? que le diga a las 27 familias de Dulcypas que se quedaron sin fuente de ingreso una barbaridad semejante o las trabajadores que perdieron su trabajo en Zaniello”.

Finalmente, realizó un balance sobre la situación laboral en Pilar. “Desde que asumió Ducoté, en Pilar, se perdieron más de 1000 puestos de trabajo. En 43 manzanas del centro de Pilar cerraron más de 80 locales comerciales. Ducoté prometió una revolución y llegó la hora de que se haga cargo de sus promesas”, concluyó.