Según SCIPA, “los consumidores son más selectivos a la hora de destinar el dinero”

Las ventas en comercios cerraron agosto con un – 0,03 por ciento y, si bien comienza a verse un leve aumento en los últimos meses, aún no se logra superar los números negativos.

Entre los seis rubros relevados por SCIPA, el más afectado aún sigue siendo golosinas con el -3,5 por ciento. Le siguen bazar y regalos, con un -2 por ciento, juguetería con el 0,5 por ciento, alimentos y bebidas, y ferretería con un 1 por ciento, y, por último, indumentaria con el 3,8 por ciento, cerrando con un 0,03 de promedio negativo. Según Daniel Castro, miembro de SCIPA, la tendencia para los próximos meses es que las ventas comiencen a aumentar. “La gente apunta sus compras a determinados rubros mientras que deja otros en segundo plano. Los consumidores son más selectivos a la hora de destinar el dinero, por ejemplo, destinan más a alimentos, bebidas e indumentaria que a bazar y regalos”, comentó Castro a Diario Resumen.

De la misma forma, admitió que la inflación si bien va desacelerando, el consumidor continúa cuidando su dinero: “hay sectores a los que todavía no les alcanza para consumir lo que años atrás, esperamos que si baja la inflación, mejore el salario y aumente el poder de compra, favoreciendo a compradores y vendedores”. Además, para apalear la situación económica, con los aumentos masivos en los productos básicos, continúa siendo la compra en cuotas la solución. “Están apareciendo las cuotas, con FEBA los comercios pueden adquirir 12 cuotas sin interés inscribiéndose en la web de SCIPA. Esto resulta muy positivo para los comerciantes y los consumidores, el comprar en cuotas”, explicó Daniel Castro.

El relevamiento, hecho en numerosos comercios del distrito gracias a los porcentajes que ellos mismos otorgan a SCIPA ha demostrado que si bien ha habido un recambio en los locales, hay un promedio de 10 locales por mes vacíos en Pilar, “entre la ex Ruta 8 a la Estación de Ferrocarriles, desde Chacabuco y Alsina”, dando así resultados “normales y dentro de lo habitual”. “Hubo cierres, pero abrieron otros locales independientemente del rubro, no hubo un cierre masivo. Eso no sucede en nuestro distrito”, afirmó.

Por último, aseguró que las ventas han ido repuntando de a poco mes a mes y que, de acuerdo a los pronósticos que tienen, continuarán repuntando en los próximos meses hasta volver al promedio positivo.