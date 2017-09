Hoyos levantó el oro en Costa Rica

El taewkondista se subió a lo más alto del podio tras ganar los cuatro combates del Torneo G1 de dicho país. Ahora viajará a México para seguir con su gira.

Dos semanas, dos trofeos diferentes. No cabe duda que Nicolás Hoyos es uno de los competidores más fuertes que tenemos en el distrito en la rama del Taekwondo y esa sabiduría se está plasmando más que nunca en terreno internacional.

Tras adjudicarse la medalla de plata en el Panamericano de Costa Rica, el joven luchador se quedó en ese país para competir en el Torneo G1 con la Selección Argentina. Se midió en cuatro peleas, la primera de ellas ante un representante de Puerto Rico, luego con uno de Perú y en las dos instancias finales con dos taekwondistas de Canadá, consiguiendo triunfos en todas las contiendas. De esta manera, con la acumulación impecable de victorias Hoyos llegó al oro.

“Luchá por tus sueños”, fueron las palabras que su padre, Nicolás Hoyos, le dedicó en su Facebook, agregando que Nicolás partirá esta semana a México para continuar con la gira.

Su ex entrenador, Damián Malaquias, también compitió en este torneo del cual aseguró que se venía preparando desde hace tiempo por las delegaciones que se presentarían. En la primera ronda, el pilarense se impuso ante un costarricense y luego a Guatemala, pero en la tercera lucha todo cambió, y en cuartos de final fue derrotado por un chico que Chile.

“Estuvimos a un paso del bronce, pero me quedo con la linda experiencia y de que todo suma, nada resta. Me hubiese gustado conseguir una medalla pero estoy seguro que pronto la obtendré. Agradezco a mi coach internacional Mayko Tkd, un gigante que me dio cada indicación correcta”, contó el taekwondista en las redes sociales.