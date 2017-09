Dulcypas – Daniel Leo: “Hay que seguir luchando, estas peleas son duras y complejas”

A 15 días de la toma de la empresa del Parque, luego de que las autoridades aprovecharan el último fin de semana largo para quitar toda la maquinaria, los trabajadores aún esperan recuperar sus puestos de trabajo.

El viernes pasado se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo, luego de que los dueños de Dulcypas no asistieron a la primera convocatoria. “Si se presentaron los dueños y dialogamos respecto de la antigüedad e indemnizaciones. Si bien no mostraron una negativa al pago y se comprometieron a hacerlo, los trabajadores esperan que se reactive la compañía y poder recuperar las fuentes de trabajo”, aseguró a Diario Resumen Daniel Leo, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

“Hoy hay 27 trabajadores que quieren trabajar y que perdieron todo. Lo que hizo la empresa es una barbaridad, bajo ningún punto de vista vamos a aceptar lo que hicieron por más endeudados que estén, por más presión de AFIP o ARBA. Es inaceptable porque están matando de hambre a los trabajadores”, explicó Leo respecto de la posición de la compañía ante el vaciamiento de la misma. Asimismo, ratificó que continúan las conversaciones con otras empresas para lograr una inversión en la planta que lleve a la compra de nuevos equipos y una inmediata recuperación de los empleos. “Ya vino un empresario a ver la planta, lo que falta y habló con los empleados. Eso generó entusiasmo”, dijo.

Respecto de la toma de la planta, explicó que la misma seguirá por tiempo indefinido y que no permitirán que los dueños de Dulcypas retiren los dos hornos y los silos que han quedado. “Tienen un gran valor, un monto realmente importante, pero no vamos a permitir que retiren nada mientras continúe la deuda con los empleados. Aún así, como hemos dicho, continúa la esperanza de que Dulcypas defina la situación económica y que aparezca alguien a invertir, por la gente quiere trabajar, no quieren planes”, comentó Daniel Leo.

Tras 15 días de toma y una nueva audiencia planteada por el Ministerio de Trabajo entre STIA y los dueños de la compañía para el próximo viernes, los ánimos de los trabajadores continúan enardecidos. “Buscamos contenerlos, darles fuerzas porque hay que seguir luchando. Estas peleas son duras y complejas. La meta es una sola: volver a trabajar. Las únicas banderas que flamean son la del trabajo y la de STIA. No aceptamos partidos políticos que vengan a aprovecharse de esto para hacer política con los trabajadores que pasan por esta situación terrible y desgarradora”, finalizó el Secretario Gremial de STIA.