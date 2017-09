Presentarán un recurso de amparo para intentar frenar las termoeléctricas

Es por las dos plantas en construcción en Villa Rosa, que reciben críticas de vecinos y ambientalistas. “Nos cierran las puertas y solo nos queda el camino judicial” dice Gustavo Madeira.

Las futuras dos termoeléctricas de Villa Rosa siguen dando que hablar, y tras los dichos del Intendente, que aseguró que muchas de las preocupaciones por estas centrales son “infundadas”, desde el socialismo salieron a cruzar fuertemente al Jefe Comunal, y adelantaron que planean presentar durante el transcurso de este mes acciones judiciales para intentar frenar ambos proyectos.

“Estamos preparando junto con varios abogados y ambientalistas una acción de amparo para frenar las termoeléctricas y pedir participación ciudadana. Hay muchas cosas que aclarar y no se brinda información al respecto, mientras las termoeléctricas siguen avanzando. Desde el punto de vista político no tenemos respuestas, la postura municipal es clara en apoyo de que estén allí las termoeléctricas” expuso el abogado y ex precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular, Gustavo Madeira, en diálogo con Resumen.

La futura medida se dio a conocer luego de que Nicolás Ducoté le bajara el tono a la preocupación de muchos vecinos villarosenses la semana pasada. “Esta es la última tecnología del mundo, es como las plantas que se usan en Alemania o Estados Unidos. Podemos generar energía con el resguardo necesario” había dicho en referencia a APR y Araucaria Energy, las centrales de Villa Rosa. Asimismo, había señalado que las plantas “son secas, casi no consumen agua”, y que “la contaminación está totalmente minimizada a los estándares internacionales”.

Gustavo Madeira salió a responder: “él (por Ducoté) dice que está todo perfecto porque es última tecnología de Alemania y la verdad que nosotros vemos que no es así. Las termoeléctricas pueden ser de ciclo simple o de ciclo combinado, y estas son de ciclo simple, que son mucho más contaminantes. Es cierto que hay este tipo de tecnología en Alemania, pero allí ya es considerada vieja, y hay un plan muy ambicioso para cambiarla por tecnología sustentable. Por otro lado, él dice que son plantas secas, pero si leés la evaluación de impacto ambiental de las empresas dice que toman agua de las napas, detallando la cantidad de litros diarios que necesitan, así que es mentira lo que se dice desde el Municipio. Una de las empresas de hecho está previsto que tire sus efluentes al arroyo Burgueño” dijo.

“Nosotros siempre insistimos con el tema de la zonificación, esa no es una zona industrial, las termoeléctricas son industrias categoría III altamente contaminantes y están en una zona súperpoblada, hay miles de personas viviendo alrededor. Por eso pedimos una audiencia pública, tal como obliga la Ley General del Ambiente, y solo tuvimos respuestas negativas a esto, nos cierran las puertas y solo nos queda el camino judicial” finalizó Madeira.