La Directora de Niñez, Silvina Freyberg, presentó su renuncia “indeclinable”

Fue por desacuerdos en cuanto a la toma de decisiones desde el área al que pertenecía. Ahora, quedará ver quién quedará al mando de la dirección.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano a cargo del secretario Fabián Ferraro, tendrá una nueva autoridad en los próximos días ya que, Silvina Freyberg, quien tomó el mando de la dirección luego de que Magalí Álvarez dejara el cargo a principios de este año, renunció.

De la misma forma, a la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano se le ha reprochado por el “estado crítico” de la Casa de Abrigo para víctimas de violencia por parte de la fundación Amigos del Alma, impulsores de la creación del lugar, que denunciaron falta de recursos.

En medio del conflicto, ahora deben enfrentarse a la renuncia de Freyberg que pasó menos de siete meses en el cargo. “Dejé de ser la Directora de Niñez el viernes y, el jueves, fue mi último día en el cargo. He presentado mi renuncia indeclinable al cargo por motivos que han sido debidamente expuestos al Secretario de Hábitat y Desarrollo, Fabián Ferraro. La renuncia es totalmente indeclinable”, afirmó Silvina Freyberg en diálogo con Diario Resumen.

Al ser consultada por esos motivos que la llevaron a la renuncia, expresó que no dará declaraciones específicas pero que se trató de desacuerdos en algunas decisiones. “Básicamente tuvo que ver con no estar de acuerdo con decisiones que se tomaron respecto de las políticas que se venían ejecutando en el área y han sido motivos que he expuesto a las autoridades, no diré más que eso”, finalizó.