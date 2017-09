Desesperada búsqueda de una chica de 15 años

Se trata de Mariangeles Soledad Di Schiavo, quien según denunciaron sus familiares a través de las redes sociales, desapareció a las 6 de la mañana del día de hoy. Tiene 15 años y sus allegados aseguran que la menor se escapó de su casa ubicada en la localidad de La Lonja con un chico que conoció en un circo.

“Le dejó una carta a los papás contándoles sobre un chico que había conocido. La carpa y sus integrantes se retiraron del supermercado donde estaban instalados y justamente esa misma noche ella desapareció”, contó la tía de la joven a Resumen.

“No la podemos encontrar por ningún lado, estamos desesperados. Lo que sabemos es que una parte del circo se fue a Matheu y otra a Campana. Se fue por sus medios pero no tenemos registros de donde está. El teléfono no se prende desde las 4 de la mañana, es raro porque es una adolescente. Los padres están tratando de erradicar la denuncia ya que por la mañana, no se pudo efectuar por falta de empleados en la comisaria. Estamos muy preocupados”, concluyó.