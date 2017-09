Una joven pide que le otorguen la guarda de su hermano menor

Denuncia que el pequeño de 8 años sufriría maltrato físico y psicológico por parte de la madre, la tía y su marido. Agustina Charreun, hermana por parte paterna, exige respuestas de la Dirección de Niñez para no perder a su hermano y tener la custodia.

La situación para una familia se ha tornado cada vez más difícil debido a la falta de respuestas por parte del municipio pilarense. Agustina Charreun, de 19 años, es hermana por parte de su padre de Matías, un pequeño de 8 años que vive en el barrio Manantiales de nuestro distrito y que según su denuncia actualmente padecería maltrato físico y psicológico por parte de sus tíos maternos. “Cuando recibí los videos del maltrato, quise ver a mi hermano, pero cuando me acerqué no me dejaron verlo. El tío de mi hermano, me agredió. Yo estoy embarazada de 16 semanas, y a raíz de esto hice la denuncia por los golpes hacia mí y el maltrato a mi hermano”, contó a Resumen.

Su objetivo principal es conseguir la custodia de su hermano pequeño, para que éste deje de sufrir los maltratos que ella denuncia, que según contó, incluyen trabajo forzoso, pero ni la justicia ni la Dirección de Niñez de Pilar parecen escuchar el reclamo. “Primero fui a la Comisaría de la Mujer, para denunciar lo que le ocurre a mi hermano y lo que me acababa de pasar lo denuncié en la Comisaría Pilar 1ª. De la Comisaría de la Mujer me derivaron a Niñez, a donde me dirigí y fui entrevistada”, comentó.

Además, expresó que en la oficina de la Dirección de Niñez le informaron que era un abogado quien debía pedir la guardia del pequeño de 8 años. “Les dije que mi miedo era que se lo lleven a Chaco otra vez, hace dos años volvió después de tres años de vivir allá con los abuelos, la madre de él y la tía, quedaron acá. Cuando les dije eso, una de ellas me respondió ‘mira, querida, ellos pueden hacer con tu hermano lo que quieran y llevárselo a donde quiera, porque eso no es un delito’ a lo que les dije que el maltrato si era un delito”, explicó Agustina Charreun.

El 29 de agosto, Agustina recibió una llamada de la Comisaría de la Mujer, luego de haber hecho pública su queja a través de Facebook. “Me pidieron que me acerque a la Comisaría y me avisaron que Matías estaba en Niñez, que lo habían sacado de la casa de la tía. Una abogada después me dijo que el nene volvía con la madre, aunque me dijo que él dijo que le pegaban su tía y el marido y que no quería estar con su mamá. Nunca se acercó alguien de Niñez. No me aceptaron las pruebas ni los testigos de lo que pasa”, dijo. Además, afirmó que su hermano está siendo “reprimido” y que “está bajo presión y tiene miedo por el maltrato físico y psicológico que recibe”.

“Necesito que alguien me ayude, y tener la guarda. No me dejan acercarme más a mi hermano. No puedo vincularme con él, Niñez no me ayuda en eso tampoco. Yo el juicio lo voy a empezar. No puedo creer que Niñez se lo haya dado a la madre y que mi hermano siga sufriendo esto. No merece esto y yo voy a hacer todo lo posible para que mi hermano esté conmigo”, concluyó.