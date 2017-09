Los Toyota rugen en las calles de Santa Fe

La categoría celebrará dos días con el famoso callejero santafesino. Mañana se realizará la primera de las clasificaciones y por la noche la final. El domingo por la mañana habrá otra qualy y al mediodía la segunda definición.

Por el desafío y la trascendencia que adquieren, hay fechas en el calendario del Súper TC2000 que generan una expectativa diferente. Una de ellas es, sin lugar a dudas, la cita en el Circuito Callejero de Santa Fe, que tendrá lugar este fin de semana pero que comenzó a vivirse desde el jueves con la pasada por el túnel subfluvial, de la cual fue parte Matías Milla, entre otros.

“Siempre que estamos a las puertas de una nueva fecha sólo pienso en andar bien y llegar lo más adelante posible y ésta no es la excepción”, cuenta el Soplete, enseguida de admitir: “el Callejero de Santa Fe genera en los pilotos una adrenalina especial y por eso vivo esta previa con gran expectativa y mucha intensidad. Desde luego intentaremos dar lo mejor junto al Equipo Toyota y llevar al Corolla a lo más alto del clasificador, aprovechando la posibilidad de tener una doble clasificación y dos carreras que serán sin dudas muy exigentes”.

Por otra parte, Matías Rossi llega a la octava competencia de la temporada con el claro objetivo de ser protagonista destacado con el Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina para continuar peleando por la corona.

Con el objetivo de brindar un mejor espectáculo y entregarles a los pilotos más lugares de sobrepaso, este año el trazado presentará importantes cambios en la zona denominada como “La Cervecería”. En dicho lugar se amplió en 200 metros la extensión de la pista. Además, los boxes tendrán una nueva ubicación -más grande- dado que se situarán en la Avenida 27 de Febrero.

“En lo personal, es la carrera de la categoría que más me gusta del año porque se corre en la calle y, puntualmente, por la competencia de noche, que es tremenda y se disfruta mucho. Por eso voy con buenas expectativas”, afirma el representante de Del Viso quien suma dos éxitos en el callejero, el primero en 2007 y el restante en 2012, junto a Toyota.

Como es habitual, la actividad del fin de semana tendrá dos competencias. La mencionada del sábado por la noche y la diurna del domingo al mediodía. Pero, a diferencia de años anteriores, también habrá dos clasificaciones; la primera el sábado por la tarde y la restante el domingo por la mañana. Cada una de ellas ordenará las grillas de partida de las respectivas pruebas.

“Teniendo en cuenta que anduvimos muy bien en Oberá donde clasifiqué primero, tengo buenas expectativas en el Corolla. Además, el año pasado también había andado bien en Santa Fe. Por eso, espero poder pelear ambas carreras; y, si no se puede, sumar puntos para mantenernos en la pelea”, agrega el Misil quien se ubica en la cuarta posición del torneo a 15 unidades del líder, Mariano Werner (Peugeot 408). En esta cita, por ser especial, no se aplicará el sistema de penalización.