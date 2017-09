De Vicenzo: “Necesitamos poder salir a la calle sin miedo, no queremos vivir así”

Denuncian que sufren cerca de tres robos por día, donde son golpeados y amenazados con armas. El sábado, mantendrán una reunión en el barrio con las autoridades del COM.

Los vecinos del barrio De Vicenzo, de la localidad de Del Viso, hace más de diez días sufren una seguidilla de robos que, cada vez, se han tornado más violentos. El problema, tal y como han afirmado, es no solo la falta de presencia policial sino también que no existe un plan de prevención contra los delitos.

“Ya se ha vuelto muy violento, no es que roban un celular. Entran con armas a las viviendas, golpean a los vecinos, entran a los negocios”, comentó la presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio.

En esta última semana, según contó Alejandra, hubo aproximadamente tres hechos delictivos por día, lo cual ha acrecentado el miedo entre los vecinos que habitan las 85 manzanas que conforman el barrio. “Roban autos, hay entraderas, quisieron secuestrar a una chica. Hace tres días, un padre estaba en su camioneta con sus hijos que van al jardín y le cruzaron otro vehículo para robarle, le pegaron con el arma y a los gritos rogó que le dejaran bajar a los nenes y era la 1 del mediodía”, expresó. Además, admitió que si bien existe “buena intención” por parte de la policía que investiga, no cree que exista un plan de prevención y que la situación es cíclica: dos meses sin hechos delictivos por presencia policial y luego 15 días con robos incesantemente.

En lo que va de la gestión del intendente Nicolás Ducoté, Alejandra afirmó que han sido aproximadamente 30 las reuniones que ha mantenido con las autoridades del COM y, si bien las soluciones llegan, son a corto plazo. “Necesitamos presencia policial, no que se investigue después de que ya pasó. Necesitamos poder salir a la calle sin miedo, no queremos vivir así. Hay respuestas pero no acción, la respuesta a la falta de presencia, no es continua en el tiempo porque solo funciona por dos meses” explicó Alejandra a Diario Resumen. Asimismo, agregó que solo dos efectivos de la Policía Local caminan la zona de cinco cuadras en donde están los comercios, mientras que son solo dos los móviles que recorren el barrio De Vicenzo, Los Cachorros y el Barrio Salas.

Por último, contó que el sábado a las 12.30 tenderán una reunión en el barrio con las autoridades del COM, en la plazoleta que se encuentra en la entrada del mismo. “La idea es que todos los vecinos puedan plantear lo que está sucediendo, escuchar y expresar lo que les está pasando”, concluyó.