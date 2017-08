Molina: “Nadie va a acompañar a alguien que no quiere que lo acompañen”

El dirigente derquino se reunió con los otros dos representantes de Unidad Ciudadana que se quedaron en el camino tras las PASO. Señalaron que militarán por la ex presidenta, pero no apoyarán al representante local.

Luego de las primarias en las que se decidió el destino de los espacios que presentaban diversas alternativas en la interna, la incógnita siempre recae en quienes finalmente no se ganaron el derecho de representar a su frente político, y en si tomarán la decisión de acompañar al ganador.

En el caso de Unidad Ciudadana a nivel local, ese interrogante tuvo su respuesta en la mañana de ayer, cuando los representantes que encabezaron las tres opciones que cayeron ante la lista de Federico Achával, se reunieron para expresar que de aquí en más, trabajarán de manera conjunta para la campaña que buscará tener a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como senadora, pero no apoyarán a su representante en Pilar.

Durante una rueda de prensa con los medios locales, uno de los precandidatos que quedaron en el camino, Fabián Pitronaci, señaló que el equipo que conformará es “la mayoría del peronismo representada en José Molina, en Iván Giordano y en Fabián Pitronaci”.

En el mismo marco, Iván Giordano destacó que “las tres listas se pusieron a disposición pero hay una persona que no se deja ayudar. Me parece que hay un proyecto colectivo y nacional que está por encima de cualquier personalismo, y por eso es que nosotros tres nos juntamos. Todos los compañeros de cada lista nos pusimos a disposición y ya estamos saliendo a la calle para militar con la boleta de Cristina Senadora”. Asimismo, aseguró que “si la boleta va a ir cortada o no, lo va a decidir el vecino, nosotros simplemente vamos a estar trabajando por Cristina”.

Finalmente, la voz más buscada fue la de José Molina, quien terminó en segundo lugar en la interna, y debido a esto, tiene a su disposición el cuarto lugar en la lista de Federico Achával para las generales de octubre.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, y yo quiero representar al 70 por ciento de los compañeros que hoy no están dentro de la lista de Achával. Nadie va a acompañar a alguien que no quiere que lo acompañen”, disparó.

Respecto de formar parte de esa nómina, indicó: “Vi en varios medios que decían que estaban buscando la forma política para dejar afuera de la lista a José Molina, entonces la verdad es que no se qué está pasando ni que va a pasar, por eso decidimos hacer esto. Porque por delante de todos nosotros está Cristina Fernández de Kirchner, y lo que está en juego es pararle la mano a Macri, como dijimos cuando arrancamos la campaña. Ir en un puesto o en otro no me quita el sueño, lo que lo hace, es que realmente nuestro compromiso es con el peronismo y con la gente trabajadora que está sufriendo este ajuste terrible que está dando el macrismo”.

Por último, el derquino afirmó que “Molina va a estar con Cristina, donde siempre quise estar, y voy a estar en el lugar donde me puso la gente”.