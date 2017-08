Dos años de irregularidades que culminaron en 20 despidos

Es la realidad que viven los trabajadores de la empresa Zaniello, que luego de soportar grandes deudas, la falta de ART y los aportes, se encontraron con el desempleo y problemas en el cobro de la indemnización.

Un nuevo hecho que culminó con 20 despidos en el Parque Industrial de Pilar tuvo lugar en la empresa Zanniello dedicada a la elaboración de etiquetas y envases flexibles. Como había adelantado Resumen, fueron 16 trabajadores del turno mañana y cuatro del turno tarde, los que al presentarse para continuar con sus tareas diarias el pasado martes, se encontraron con la negativa para el ingreso y la noticia de que estaban despedidos.

Como cuenta uno de los damnificados, “los problemas vienen desde el 2015, con la deuda de todos los aguinaldos, y hace dos años que la venimos peleando”.

Hace aproximadamente un mes, se había convocado a 35 empleados a realizar retiros voluntarios, de los cuales sólo 10 aceptaron. “No nos dejaron ingresar y los 20 trabajadores estamos esperando el telegrama. Hace cinco años que no recibimos ropa, no tenemos ART, no tenemos seguro de vida y como si fuera poco, tienen una deuda de entre 100 y 200 mil pesos con cada uno de los empleados”, graficaron.

Asimismo, aseguraron que a pesar de los intentos por dialogar con los representantes de la empresa, nadie los atiende, y que los telegramas de despido han comenzado a llegar con la descripción de que el cesanteo es con el artículo 247 del procedimiento Preventivo de Crisis, que apunta que el pago de la indemnización será del 50 por ciento. “El dilema es que el Ministerio de Trabajo no le aprobó el preventivo de crisis, y como si fuera poco, la ley dice que el pago de ese 50 por ciento es en mano, pero ellos nos los quieren pagar en cuotas”, afirmaron, y añadieron que “mientras tanto el sindicato, el Ministerio de Trabajo y los delegados miran para otro lado, así que estamos realmente solos. Somos 20 familias que nos quedamos en la calle, sin un mango, con cuentas por pagar y nadie te da una mano”.

Por otra parte, luego se supo que desde la empresa comenzaron a contactarse de manera individual con algunos de los trabajadores despedidos para una citación en la cual puedan llegar a un acurdo respecto al pago de la indemnización.