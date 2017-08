“Hace 17 años que vivo en esta casa y hace 17 años que la esquina se inunda”

Así lo indicó María, una vecina del barrio Villa Morra, que denuncia la falta de mantenimiento por parte del Municipio, lo que ocasiona problemas los días de lluvia.

El barrio Villa Morra es uno de los más buscados a la hora de los emprendimientos inmobiliarios, debido a su cercanía con el centro de la ciudad y la gran ubicación en torno a las diferentes rutas. Sin embargo, los vecinos del lugar destacan otros aspectos del barrio, como la falta de mantenimiento.

Como representante de muchos de los habitantes de Villa Morra, María Deluca se comunicó con Resumen, para contar una de las problemáticas referida a lo que ellos denominan un abandono por parte del Municipio. “El problema es en la esquina de Almirante Brown y Necochea, y lo padecemos desde hace muchísimo tiempo. Cada vez que caen una gotas estamos así, totalmente inundados con las calles intransitables, y la Municipalidad no hace el zanjeo requerido en forma periódica. La última vez que lo hicieron fue en el mes de abril, y me llamó tanto la atención que vinieran que me acerqué para consultar si también iban a hacer la limpieza, pero me contestaron que solamente iban a trabajar con las máquinas y que la limpieza venía después, una segunda parte del trabajo que jamás llegó”, relató.

Asimismo, señaló que “a la falta del trabajo periódico y un badén grande que tiene la esquina, se suma a la presencia de dos terrenos baldíos que no tienen mantenimiento y toda la gente tira basura, podas, y se tapa la zanja. La boca de tormenta no drena, el agua no corre y no se puede cruzar”.

La vecina cuenta que son recurrentes las denuncias a la línea 147, pero las respuestas no llegan. “Lo peor es que están al tanto porque yo publico en mi Facebook y gente que actualmente trabaja en la Municipalidad me contesta de forma privada diciendo que ya lo están solucionando, pero nunca lo hacen”, indicó.

Finalmente, culminó la acusación expresando que “los impuestos que pagamos son carísimos. Yo los pago todos los años por adelantado en enero, pero el año que viene me lo voy a replantear porque realmente el servicio es totalmente deficiente. Hace 17 años que vivo en esta casa y hace 17 años que la esquina se inunda. Somos 36 manzanas, y todos los vecinos se quejan de los mismo”.