Diputado español recorrió WorldColor junto a Federico Achával

“Vemos con preocupación que haya gobiernos que insistan en gobernar para unos pocos” dijo Iñigo Errejón, referente de Podemos, desde Villa Rosa. Fuertes críticas de Unidad Ciudadana a Ducoté.

El candidato de Unidad Ciudadana, Federico de Achával, sumó una importante visita en el marco de su campaña, la del diputado español por Podemos, Iñigo Errejón, con quien visitó la gráfica recuperada WorldColor en Villa Rosa (lugar que también había recorrido hace meses junto a Achával el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca).

“Iñigo vino a confirmar lo que venimos sosteniendo: que un Estado ausente que mira para otro lado, que no protege el trabajo y la industria, que excluye y empobrece, es un callejón sin salida” dijo el candidato de Unidad Ciudadana, y enfatizó el “orgullo de recibir a un referente internacional que comparte la convicción de que el crecimiento y el desarrollo de una localidad o de un país, solo son posibles a través de la inclusión y la justicia social”.

Por su parte, Errejón, tras recorrer la cooperativa y hablar con sus trabajadores, manifestó que “para que haya democracia no es suficiente con votar, es necesario que haya trabajo, que la gente tenga la tranquilidad de llegar a fin de mes, que puedan pensar en un futuro posible”. “Vemos con preocupación que haya gobiernos que insistan en gobernar para unos pocos, sabemos que eso no funciona, que el único camino para la prosperidad, es la igualdad” lanzó a continuación el politólogo y referente de Podemos. “Es necesario tener conciencia de que si al otro le va bien, a mí también me va a ir bien. La democracia, la justicia, está en las pequeñas cosas de todos los días” añadió.

Asimismo, Achával, que viene de realizar un acto con su militancia para relanzar la campaña de cara a octubre, lanzó fuertes críticas a Cambiemos: “mientras tengamos un Intendente que no sepa ponerse en el lugar del otro, que no conozca y entienda a su gente, no vamos a encontrar el rumbo de Pilar” dijo. “Prometieron una revolución que nunca llegó y por eso la mayoría de los pilarenses le dijo que no al gobierno de Nicolás Ducoté, que gobierna para pocos y es insensible a las necesidades de los más perjudicados” añadió.

Filoso, Achával deslizó que “muchos dirigentes van a tener que explicar a sus militantes por qué después acuerdan con el gobierno municipal”, al tiempo que afirmó que su espacio es “la oposición verdadera”. “Nosotros tenemos claro de qué lado estamos y los que sean funcionales a este gobierno están en la vereda de enfrente” añadió.

Finalmente, apuntó a “decirle que no a las políticas de ajuste que obligaron a muchos a cerrar sus comercios y a poner en riesgo su futuro”. “Vamos a seguir trabajando para ganar en octubre y construir una mayoría que mande a Ducoté a su casa en el 2019” enfatizó.