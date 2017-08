Calles de tierra: “la lluvia no ayuda a terminar el trabajo”

Analía Leguizamón participó de una comisión en el HCD para dar explicaciones sobre el mantenimiento de las calles de tierra. “No las podemos cambiar de un día para el otro” dijo.

La secretaria de Servicios Públicos, Analía Leguizamón, se acercó hoy al Concejo Deliberante para responder preguntas de los ediles acerca del estado de las calles de tierra, foco de gran cantidad de reclamos de los vecinos en los barrios. La funcionaria y tercera candidata a concejal por Cambiemos entregó la planificación de los arreglos previstos para las próximas dos semanas, y se comprometió a participar de las comisiones cada quince días.

“Fue una reunión amena, entregué una planificación con las calles en las que estamos trabajando, para empezar a atacar aquellas que están realmente intransitables, y en la medida que vamos cayendo a algún barrio también trabajar en calles de los alrededores para no ir y volver” dijo Leguizamón, consultada por la prensa al finalizar la comisión. “La reunión no fue de reclamo, sino de hablar de cómo estamos trabajando. Desde marzo tengo las calles, y de un día para el otro no vamos a poder cambiar el estado después de tantos años” enfatizó.

“Las calles de tierra no las podemos cambiar de un día para el otro si no viene el asfalto, el mantenimiento es difícil, más en esta época del año, que llueven tres gotas y es imposible entrar para pasar las máquinas” añadió Leguizamón a continuación.

“La lluvia no nos ayuda a terminar de hacer el trabajo” justificó la funcionaria. “No pasamos solamente la máquina, como se solía hacer, porque eso saca más suelo, quedando más bajo que la zanja. Estamos trabajando con tosca, en las zanjas, cruce de calles, un trabajo integral, que es más lento, pero después dura más y el mantenimiento es más fácil. Hoy tenemos once equipos de máquinas distribuidos en las localidades más grandes como Derqui, Villa Rosa y Del Viso” añadió.

La funcionaria y candidata admitió que los vecinos le transmiten la preocupación por la situación de las calles. “Es verdad que son muchas calles las que faltan, pero los vecinos nos dicen que no pasa una máquina en su barrio hace 30 años” dijo.