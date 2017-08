Original celebración del 10º aniversario del restaurante 1888 de Manzanares

En la elaboración de la exclusiva carta confeccionada para medio centenar de invitados, participaron el titular del restaurante José Luis Mastellone y el cocinero Guillermo Buschiazzo.

El 20 de julio de 2007 se festejaba el Día del Amigo en el house del country que manejaba gastronómicamente José Luis Mastellone y su esposa Olivia. La fama del matrimonio había trascendido la capacidad del espacio para los comensales. “Vinieron un montón de amigos, muchos de los cuales se enojaron porque no había lugar” recordó Mastellone, haciendo un alto en la atención de sus invitados para atender a Resumen. “Es así que decidimos buscar un lugar y encontramos este, en Manzotti 125, frente a la estación, donde decidimos instalar nuestro restaurante de campo y la verdad que no nos podemos quejar, fuimos creciendo y hoy las reservas de fin de semana están siempre al ciento por ciento de la capacidad del salón” expresó satisfecho el cocinero.

Para festejar el décimo aniversario de 1888, José Luis Mastellone se alió con el prestigioso cocinero Guillermo Buschiazzo y elaboraron una carta especial de cuatro pasos. “Soy habitué de 1888 y en una charla de café, después de almorzar, José me propuso que cocináramos juntos esta noche. Me pareció una excelente idea y entre los dos armamos una carta exclusiva para agasajar a los amigos de Mastellone” confesó el cocinero, que trabajó en cinco de las diez mejores cocinas del mundo. “Es la primera vez que entro a la cocina del restaurante y la verdad me encontré con un equipo de trabajo excepcional” añadió.

El dueño de casa agradeció la participación del famoso cocinero, “la verdad que el 80 por ciento del menú es creación de Guillermo” expresó Mastellone. “Para nosotros fue un gran honor que haya decidido acompañarnos en un festejo tan especial, que complementaron brillantemente mi hija Paz con los postres y el sommelier Javier Lo Lauro, en la elección de los vinos que acompañaron cada paso del menú”.

Durante los postres, muy emocionado, José Luis Mastellone agradeció la presencia de sus invitados y entregó distinciones a varios integrantes de su staff: Orlando (mozo), Carlitos, Elizabeth y Laura (cocineros). “Hoy innovamos en la elección del menú cocinando al vacío” comentó orgulloso Mastellone, “y ustedes lo comprobaron degustando ñoquis con limón y humo, un plato novedoso que gustó mucho”.

Es para destacar la presencia de personalidades pilarenses como los Bellatti, Osvaldo Lynn, Mirta Melo, Nélida Domenech, su hijo Sergio Bivort, y Luis Ramos, presidente de COSEFA, entre otros. Además de visitantes ilustres como el reconocido cocinero Iwao Komiyama. Para Resumen fue un privilegio ser el único medio invitado, con las presencias de su director Augusto Zamarripa, acompañado por el locutor y periodista Oscar Mascareño.