El Taekwondo completó la delegación pilarense a Mar del Plata

Avanzaron cuatro artistas marciales tras un duro Regional celebrado el domingo en Escobar. Son alumnos de Damián Malaquías de la divisional Cadetes. El Voley y el Rugby dieron pelea pero no lograron avanzar a la fase final del certamen.

Durante la semana que pasó finalizó la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses y los últimos en subirse a la delegación pilarense que estará en Mar del Plata fueron cuatro exponentes del taekwondo.

Se trata de un póker de jovencitos que son alumnos del profesor Damián Malaquías y que el domingo se subieron al podio de sus respectivas divisionales y así se aseguraron el pasaje a La Feliz.

“Los chicos dieron todo. Trabajamos con este objetivo durante mucho tiempo y por suerte lo pudieron concretar y además mostraron un gran nivel”, comentó Malaquías, que además es el instructor de la Escuela Municipal de Taekwondo.

Nahuel Lescano hizo dos luchas en la categoría Cadete cinturón Amarillo para menos de 44 kilos. Se impuso en la primera y eso le valió el pase a la final y a Mar del Plata. En el combate decisivo cayó en ajustada definición.

Cecilia Acosta pasó libre a la final de la división Cadetes cinturón Amarillo (menos de 60 kilos) y avanzó a la final provincial pese a caer 6 a 5 en una final de gran nivel.

Yanet Amaya (Cadetes cinturón Amarillo menos de 60 kilos) también tuvo suerte en el sorteo. Quedó libre en la primera ronda y en la final protagonizó una pelea espectacular con la experimentada representante de Tigre. Empataron 30 a 30 y la tigrense ganó por punto de oro pero las dos estarán en Mar del Plata.

El cuarteto de clasificados se completó con Tania Avaca (Cadete, cinturón Verde para menos de 50 kilos), quien también tuvo un excelente torneo pese a su inexperiencia y se aseguró un lugar entre los mejores de la provincia.

Recordemos que en la edición 2016, otro alumno de Malaquías como Fabrizio Florentín, se quedó con la medalla de plata en la final de los Juegos Bonaerenses.

Voley

El Voley estuvo cerca de clasificarse a la final marplatense pero en esta oportunidad se quedó con las ganas, tanto en la rama masculina como en la femenina, ya que ninguno de los muchos conjuntos locales pudieron alcanzar el Oro en la Región 6.

El certamen masculino se llevó a cabo en la ciudad de Carmen de Areco y la escuadra local que más cerca estuvo de llegar al oro fue la de la categoría Sub 13 de la Escuela Municipal de Voley.

Los dirigidos por Andrés Ligorria y Arturo Carey perdieron la final por un ajustado 2 sets a 1 frente a los dueños de casa, que dieron la vuelta olímpica. “Fue un partido muy parejo. Jugamos bien ante un muy buen equipo”, resumió Ligorria.

Pilar formó con Santiago Degan, Tiago Ledesma, Jerónimo Villacorta, Juan Saffer, Luciano Deistra y Lautaro Seminara, Willy Peuker, Santiago Sánchez y Tomás Georgian.

La otra escuadra masculina de Muni Pilar que intervino en el regional fue la de Sub 18, que se topó con el buen conjunto de General Rodríguez y perdió por 2 sets a 0. Además, nuestro distrito estuvo representado por el club Presidente Derqui en Sub 15 libre y por la Escuela Comunitaria de Villa Astolfi en Sub 15 Escolar No Federado.

La suerte tampoco acompañó a las pilarenses en la rueda femenina, que tuvo su Regional en Mercedes. Es que pese a construir buenas producciones, los conjuntos locales no pudieron atravesar el último filtro rumbo a la final de Mar del Plata: Presidente Derqui actuó en Sub 15 y 15 Libre, la Escuela Comunitaria de Astolfi en Sub 15 Escolar No Federado y Muni Pilar en Sub 18.

Rugby

El Rugby tampoco tendrá presencia local en la final de los Juegos Bonaerenses. Es que la única formación de Pilar que llegó al Regional no pudo atravesar esa fase aunque los chicos de El Bosque Rugby Club vivieron una muy linda experiencia.

Los pilarenses jugaron su suerte en Luján y protagonizaron un muy buen partido frente al fuerte combinado de Chivilcoy en la categoría Sub 16. El primer tiempo acabó igualado en 7 puntos por bando pero en el segundo los chivilcoyenses sacaron distancias a partir de su poderío físico y terminaron venciendo por 37 a 7.

Recordemos que en la Región 6 los pilarenses enfrentan a Carmen de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha.