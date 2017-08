Santiago Laurent aseguró que, en la nueva lista, se cumplirá la Ley de Cupo Femenino

Asimismo, dijo que desde Unidad Ciudadana se buscará representar a aquellos que estén decepcionados por la gestión actual. Además, agregó que el actual gobierno desconoce el territorio y las problemáticas sociales, centrándose más en “acciones de comunicación”.

El candidato a concejal en el tercer lugar de la lista ganadora de Unidad Ciudadana, encabezada por Federico Achával expresó los deseos del espacio político de que se continúe con el cumplimiento con la Ley de Minorías, a pesar de que debe ser algo que decidirá la Junta Partidaria de Unidad Ciudadana . “Corresponde que se conjugue la representación de la minoría, con la Ley de Paridad, en ese lugar corresponde que alguna de las mujeres que formó parte de esas listas, esté en la nuestra. Obviamente, vamos a cumplir con la Ley, con la que estuvimos de acuerdo, y creemos que es necesaria para generar equilibrios y una renovación de la política”, expresó a Diario Resumen, Santiago Laurent.

De la misma forma, aseguró que de cara a octubre se está planteando una discusión más profunda, en la que será posible discutir modelos y comenzar a conformar la alternativa política para las elecciones del 2019. “Nosotros construimos un proyecto peronista para generar un espacio para los jóvenes, fuertemente comprometidos con el distrito. Queremos poner el peronismo de pie, representar a esa gente que se siente disconforme con el gobierno actual, ser la alternativa para el futuro y ser gobierno en el 2019”, aseveró.

Además, Laurent no dudó en re afirmar que la mayor parte de los pilarenses siente una gran desilusión hacia el gobierno de Cambiemos, que fue demostrado en las PASO cuando un 70 por ciento se mostró contra la gestión actual. Según dijo, “la revolución prometida” resultó en “casi un año y 7 meses de abandono”. “Hay un desborde en el manejo de la inseguridad, un contexto de crisis económica, tarifazos, aumentos de precios. La gente no llega a fin de mes. Este es un gobierno insensible y sordo, que no escucha el descontento ni está involucrado en los problemas cotidianos, con las mujeres de los comedores o merenderos, las escuelitas de fútbol o los clubes de barrio, ha reducido la atención en Salas de Atención Primaria, por falta de medicamentos e insumos.”, comentó el candidato. “Tienen la prioridad constantemente en generar acciones de comunicación, pero que no se ponen a trabajar para solucionar los problemas de quienes están sufriendo”, agregó.

“Una de las peores cosas que estamos sufriendo los pilarenses es que no tenemos un gobierno de Cambiemos de Pilar, sino un gobierno de Cambiemos en Pilar. Es diferente, porque es la gestión hecha por gente fuera del distrito que desconoce el territorio y a la gente”, concluyó Laurent.