Rossi, con el consuelo de meterse en la Copa de Oro

Ingresar al grupo que luchará por el vigente título no es un hecho menor, sin embargo Rossi esperaba más, poder deslumbrar el fin de semana en Termas. Al contrario, recibió un fuerte toque y debió abandonar a ocho giros de caer la cuadriculada.

Poco para rescatar deja la novena fecha del año del Turismo Carretera, desarrollada este fin de semana en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, para Matías Rossi. El golpe múltiple que se produjo delante de él, y al que no pudo evitar del todo, le generó muchos daños al Ford. Un inconmensurable trabajo del Nova Racing hizo que el Misil pudiese retomar a la prueba y culminarla en la 31° posición. Cayó al 12º lugar en el torneo, pero sigue siendo parte de la “Copa de Oro”.

La ilusión de tener una buena performance en esta competencia especial se truncó en el inicio. En la tercera vuelta, de las 35 pactadas (se volvió a modificar el reglamento quitándole tres vueltas más a la cita), se produjo un incidente en el medio de pelotón y, si bien el Misil quitó el auto de la trayectoria para transitar por la banquina, no pudo evitar que el Falcon se dañe considerablemente.

Como pudo, llegó a los boxes -incluso sin el neumático delantero izquierdo- y el equipo realizó, una vez más, un trabajo impecable. Fue así que en el undécimo giro, y con ocho vueltas perdidas, el representante de Del Viso volvió a ser parte de la carrera. Esta situación le permitió llegar en la 31ª posición y de este modo sumar los tres puntos que la misma entrega. La prueba fue ganada por Mariano Werner (Ford).

“Es una lástima lo sucedido. El auto me gustó el sábado, estábamos en un buen nivel para progresar. Gracias al equipo por arreglar un auto que estaba para abandonar y poder completar la carrera. Tenemos que seguir trabajando para mejorar las cosas que nos quedan y tener una buena carrera en Concordia, donde se cierra la Etapa Regular”, expresó el representante de Del Viso luego de la adversa exigencia santiagueña.

Este esfuerzo del conjunto le valió a Rossi poder mantenerse dentro de los 12 pilotos que están clasificando a la “Copa de Oro”. En busca de dicho cometido irá el campeón 2014 al autódromo de Concordia, Entre Ríos, donde se conocerá la docena de protagonistas que darán inicio al “play-off”. Ello sucederá del 8 al 10 de septiembre.