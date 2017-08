Desde el Concejo Deliberante analizarán un cronograma sobre el arreglo de calles

La iniciativa que demanda la presentación del plan nace de parte de la edil massista Inés Ricci, quien además preside la Comisión de Servicios Públicos. Aseguró que se trabaja con “un atraso tremendo en lo que son las calles de tierra”.

“No hace falta más que caminar el distrito para conocer la realidad”, como parece insinuar la concejal Inés Ricci, representante del Frente Renovador en el Concejo Deliberante y presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, un área que parece posicionarse como una de las grandes demandas de la comunidad.

“La comisión que presido le envía los proyectos al Ejecutivo, y la que responde los reclamos es Analía Leguizamón. Esta cartera tiene las calles de tierra, los espacios verdes y la luminaria”, explicó la edil en diálogo con Resumen, para luego añadir: “Venimos con un atraso tremendo en lo que son las calles de tierra, donde no se está trabajando. Vemos que la gente cada vez se queja más, y con justa razón”.

Para contextualizar la problemática, que resulta en casos de gravedad a lo largo de varios puntos del distrito que se encuentran muy deteriorados, Ricci relató un hecho sucedido la semana pasada en el barrio La Escondida de la localidad de Derqui. “Se estaba incendiando una casa y los bomberos no podían entrar, por lo que terminó quemándose toda. No pueden entrar las ambulancias, la gente no puede salir para ir a trabajar porque se embarra toda”, contó.

“Yo misma vivo en una calle de barro donde se hizo el ionizado y a la semana ya había un barro tremendo. Los vecinos me conocen y me vienen a consultar todos los días, por eso queremos una respuesta para darle a la gente. No está a mi alcance dar una solución, como presidenta de la comisión puedo convocar una reunión para pedir novedades pero nada más. Analía (Leguizamón) me dijo que estaban preparando un cronograma con la reparación de las calles, necesitamos tenerlo para estudiarlo, informar a la gente lo que el Municipio dice que va a hacer, y si se puede contribuir para mejorar algo, hacerlo”, señaló la concejal, que finalmente concretará la reunión con la secretaria de Servicios Públicos en la jornada de hoy , desde las 10.

Puntos de vista

“La idea de nuestro bloque es pedirle a Servicios Públicos que ponga más equipamiento en las calles porque no lo hemos visto. No hay equipos de trabajo, hay poca maquinaria”, comentó Inés Ricci respecto a los puntos a tratar con los representantes del área.

Además hizo una comparación con lo que sucede en distintos puntos del distrito. “La calle Fragata Argentina que no necesitaba un asfaltado urgente, la están haciendo completamente nueva y lleva muchísimo dinero, mientras que no arreglan las calles de los barrios, y se olvidan de la gente que es la que estaba esperando el cambio. La gente está desesperada porque no tienen soluciones. Son distintas políticas de trabajo, distintas metodologías de trabajo, y distintos puntos de vista. Analía siempre está predispuesta ante cualquier consulta que tenemos, pero el tema es que también queremos una solución”, concluyó.