Para la familia de Vera, “por el momento en nuestra causa no hay ningún detenido”

La familia desmiente que los detenidos sean por el crimen de José Vera, aunque afirman que el último de ellos ingresó por la causa del vehículo robado luego del asesinato del músico. El abogado defensor, aseguró que se desvinculará a sus clientes.

El crimen de José Vera, el músico derquino asesinado el pasado 8 de julio en una entradera en el hogar que compartía junto a su novia y suegros, aún da que hablar y genera controversias. A poco más de una semana del hecho, se informó que había un detenido pero la familia afirmó desde el primer momento que el hombre de 33 años, Gabriel Medina, no había sido reconocido como uno de los autores.

Hace una semana fue detenido Nicolás Medina, hermano de Gabriel, en un templo evangélico en la localidad de José C. Paz y, según lo informado, el joven de 26 años estuvo escondido en el templo más de 20 días y, con su detención, solo restaba encontrar a la mujer de Medina, que al igual que él, se encontraba prófuga de la justicia.

Sin embargo, las dudas continúan creciendo. “Este chico, no es de nuestra causa, es del hecho que pasó después, donde robaron un auto en el barrio El Triángulo y lo prendieron fuego. Todavía no probaron si entró o no acá. En nuestra causa no hay ningún detenido”, contó a Diario Resumen Sofía Páez, novia de José.

“A los Medina los imputan del robo que ocurrió después, donde hay un testigo que dice que los ve bajando del vehículo robado, que fue posteriormente quemado. A través de ese hecho, lo ligan a la muerte de Vera. En la rueda de reconocimiento de Gabriel, cuatro familiares de Vera dieron cuenta que no había ningún rasgo que llevara a pensar que era el autor del hecho”, expresó a Resumen Fernando Murúa, abogado defensor de los hermanos.

El domingo 13 de agosto, en medio de las PASO, Gabriel Medina fue liberado porque no existían pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva. “Fue puesto en libertad y luego detuvieron a Nicolás, cuando se encontraba en la iglesia. Nunca estuvieron prófugos, siempre hicieron una vida normal y no tienen antecedentes. De hecho, ninguno de mis clientes fue citado por la justicia”, declaró Murúa.

La situación ha llevado a la familia de José y su novia, Sofía, a un nivel de tristeza y enojo inimaginables, ya que a un mes y medio del crimen, aún no se sabe quién asesinó al músico. “Nos enojamos mucho porque primero salió en todos los medios, cuando fuimos a fiscalía nos dijeron que en realidad no había nadie detenido por el crimen de José, que era de otra causa. No se descarta, pero tampoco se puede asegurar”, dijo Páez.

Por su parte, el abogado de los Medina comentó que el fiscal debería prestar mayor atención a las pruebas que puede aportar la familia. “Aportaron una captura de Whatsapp, de alguien que se conectaba el 16 de julio, de un celular que les fue robado el día del crimen” “Creo que la causa avanzará a desvirtuar la acusación de mis defendidos, porque no hay elementos para acusarlos”, finalizó Murúa.