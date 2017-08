Díaz celebró en el comienzo de temporada

Vélez comenzó el Torneo con una victoria contundente por 3 a 0 en Tigre y entusiasma a sus hinchas por el nivel mostrado en el segundo tiempo.

El inicio del campeonato era un incertidumbre para el equipo de Omar De Felippe, que mantenía nueve jugadores titulares del años pasado y solo sumaba a Gastón Díaz y Federico Andrada.

Los primeros minutos del Fortín preocuparon como a lo largo del año, con un flojo nivel de Lautaro Gianetti y Leandro Desabato, Vélez no encontraba funcionamiento y sufría el partido. Con el correr de los minutos el equipo se paró mejor en la cancha y terminó la primera mitad con una mejor imagen.

En el segundo tiempo, Vélez pasó por encima al local con una extraordinaria actuación de Matías Vargas, quien participó en los tres goles. Además tuvo su tarde-noche soñada Maximiliano Romero, quien luchó, no dio ninguna pelota por pérdida y facturó dos golazos para darle tres puntos fundamentales al Fortín y así comenzar con el pie derecho pensando en engrosar el promedio.

Los refuerzos del Fortín tuvieron una gran presentación. Gastón Díaz jugó un gran segundo tiempo, ayudando a Fabián Cubero en la marca y asistiendo para el segundo tanto velezano. Mientras que Federico Andrada tuvo un aceptable debut y en la única chance que se le presentó la concretó con un cabezazo cruzado para arrancar de la mejor manera con la camiseta velezana.

Si bien el arranque es auspicioso, hay que tener los pies sobre la tierra y no subirse al carro de la euforia. El objetivo de Vélez está muy claro es sacar la mayor cantidad de puntos para no sufrir al final del torneo. Recién pasó una final y todavía quedan 26 más que no van a ser fáciles, aunque ajustando detalles y manteniendo este nivel el Fortín puede salir adelante.

Foto: www.velezsarsfield.com.ar