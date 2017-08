Denuncian que un hombre atropelló a una mujer y quedó libre al día siguiente

El hecho ocurrió el sábado a la noche en la entrada de Santa Ana, a metros del destacamento. La mujer sigue internada en terapia intensiva. “Esto no puede quedar así” dice la familia.

Estela Beatriz Arredondo, de 47 años, vive en el barrio Santa Ana, de Presidente Derqui. El sábado a las 22:30 bajó del colectivo 365, sobre la entrada del barrio Santa Ana, para ir a su casa, y se dispuso a cruzar la calle, junto a otras personas. Tras ver que aparentemente no pasaba ningún auto, empezó a cruzar, pero fue atropellada por un vehículo que venía a alta velocidad. Desde el sábado a la noche Estela está internada en terapia intensiva del Hospital Sanguinetti, acompañada de su familia, que pide el responsable se haga cargo.

Según relató a Resumen Gustavo, hijo de Estela, la mujer fue arrollada por un Chevrolet Corsa que se cruzó de carril. “Mi mamá bajó del colectivo, y cuando estaba por cruzar la calle no había ningún auto. También iban a cruzar un señor con la hija y la mujer, a las que él alcanza a empujar. Pero no alcanzó a correr a mi mamá, y el auto la levantó para arriba” relató. “Los gendarmes, que tienen una garita cuatro cuadras antes, confirmaron que pasó a alta velocidad, más de 100 kilómetros por hora” afirmó a continuación.

La mujer fue ayudada en el momento por el hombre que iba a cruzar detrás de ella. “La policía estaba a media cuadra, que es donde está el Destacamento de Santa Ana. El testigo dice que después de ayudarla a mi mamá fue ahí y tardaron unos diez minutos en salir” contó Gustavo. Pero no solo eso, sino que afirmó que “no nos quisieron tomar la denuncia hasta hoy (por el jueves)”. “Ese mismo día no nos quisieron tomar la denuncia. Hicieron pasar al hermano del detenido, nos dijeron que nos iban a llamar para tomarnos la denuncia y no nos llamaron más. Y al día siguiente a las 6 de la mañana lo sueltan, según la policía por orden del fiscal” aseguró el hijo de la mujer atropellada.

“Nos volvimos a acercar todos los días, y recién hoy nos dijeron que le iban a tomar declaración a mi mamá (en el hospital), y sigo esperando que vengan” se lamentó Gustavo. Horas más tarde, Lorena, hermana de Estela, confirmó que “no se acercó nadie del destacamento”, y manifestó que “es una vergüenza, esto no puede quedar así”.

En cuanto al responsable, el hijo de Estela señaló que “la policía no le midió la alcoholemia como nosotros pedimos, nos dijeron que la pipeta para realizar el test estaba rota”. Pero además, “al día siguiente a las 6 de la mañana lo soltaron, pagó para que lo lleven a su casa”. “Es indignante, el hombre atropelló, casi mató, y está en su casa” soltó Gustavo, que acompaña a su madre junto a la hermana de ella en el hospital.

Por su parte, la mujer “está un poco mejor pero sigue muy dolorida, tiene afectada la cadera, problemas en el hombro, no puede mover la mitad izquierda del cuerpo”. “Nos contó muy poco, sigue muy shockeada, y apenas puede hablar” señaló su hijo, que espera que su madre se recupere lo antes posible, y que la Justicia actúe para que el caso no quede impune y no se repitan más casos como el de Estela.