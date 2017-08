Los funcionarios locales se sumarán a Ducoté y darán a conocer sus declaraciones juradas

El Intendente la hizo pública el año pasado, donde se conoció su patrimonio cercano a los seis millones de pesos. Ahora y en el marco de la campaña, todos los funcionarios se suman a la iniciativa.

Desde los comienzos de la gestión del intendente Nicolás Ducoté, la transparencia ha sido uno de los estandartes, y ahora es tiempo de que marque un nuevo paso en el gobierno local, ya que luego de que el año pasado el Jefe Comunal hiciera pública su declaración jurada, le ha llegado al turno a su gabinete.

La normativa para los funcionarios pilarenses incluirá a Secretarios, Subsecretarios, Directores y Subdirectores, y sus datos se dará a conocer en las próximas semanas, en plena campaña de cara a las elecciones generales del mes de octubre.

Según contó a Resumen el Jefe de Gabinete pilarense, Juan Pablo Martignone, esto es simplemente continuar con la línea que comenzó el mandatario local. “La del intendente se publicó el año pasado y ahora se hizo el relevamiento de todos los funcionarios, que ya presentaron todo lo requerido hace alrededor de dos meses. Eso se debía procesar para que se pudiera hacer una representación gráfica de todo y poder subirlo a la web”, explicó el funcionario, antes de añadir que “está prácticamente listo y en el trascurso de las próximas semanas ya va a estar disponible de manera online”.

Cabe señalar, que este tipo de iniciativas, se suma a los esfuerzos que ha venido realizando el Municipio para dejar lo más claro posible todas las acciones llevadas a cabo y posicionarse entre los partidos más transparentes, ya sea por ejemplo en cuanto a nóminas del personal municipal o licitaciones, las cuales figuran en la página web de la Municipalidad de Pilar.

Por otra parte, dentro del plan para que la gente tenga acceso a este tipo de información sobre los funcionarios, el intendente Ducoté invitó a sumarse a los representantes de la oposición, para que ellos también hagan públicas sus declaraciones juradas.

“Entendemos que eso sería positivo para los vecinos, que cuanto más información haya disponible del patrimonio de no sólo nosotros que somos funcionarios sino también de los que van a ser parte del legislativo a partir de las elecciones, todo lo que sumemos en ese sentido suma a la transparencia y mejora la información que tiene la gente para poder votar, así que me parece algo claramente positivo, y no veo que pueda restar por ningún lado”, indicó Martignone.