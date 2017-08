La palabra de los protagonistas en el emocionante homenaje de los ex TC

Las figuras locales dialogaron con Resumen y manifestaron su emoción por el reconocimiento a sus largos años de trayectoria. “Estoy emocionado”, coincidieron algunos.

El sábado por la mañana, el HCD homenajeó a once ex pilotos que representaron a Pilar en las épocas gloriosas del automovilismo nacional. Esos protagonistas que siempre fueron reconocidos por la hinchada, tuvieron su momento frente a una multitud de personas que se emocionaron y rieron al ritmo de la celebración.

Un video en el que se proyectó varias carreras en caminos de tierra y posteriormente en asfalto, cuando aun no existían los autódromos que nosotros conocemos hoy en día, animaron a que después del reconocimiento todos compartieran un almuerzo con varias anécdotas de por medio.

Osvaldo Lynn, Carlos Lynn, Daniel Perlo, Ángel Becco, Javier Azar, Gustavo Fontana, Roberto Videle, Mariano Oyhanart y Jorge Oyhanart, y un homenaje muy especial en recuerdo a Ítalo Florencio Armando Píccolo, Carlos Luaces y Hugo Lavallén, fueron quienes recibieron un diploma en manos del presidente del HCD Gustavo Trindade y del secretario general de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Rubén Gil Bicella.

La palabra de los agasajados

Carlos Lynn: “Fue extraordinario. Pilar es mi casa y para empezar a correr tuvimos la ayuda de todo el pueblo. Es un placer estar entre amigos. Me acuerdo cuando me retiré, fue duro dejar el automovilismo cuando lo hice en el ’89, pero el apoyo de todo Pilar me ayudó a tomar la decisión. Son cosas que se rescatan, porque gracias a este deporte yo conocí a grandes personas y gran parte del territorio argentino, de punta a punta gracias al TC. Si volviera a nacer volvería a elegir esto. Mi sueño de toda la vida es que Pilar tenga su autódromo. Quizás no voy a llegar a verlo, pero estoy seguro que algún día se va a cumplir”.

Roberto Videle: “Estoy feliz. Es un agradecimiento el que hago yo por este hermoso homenaje que nos hicieron, no me lo esperaba. Es un gran reconocimiento para todo el deporte pilarense, hoy toca el automovilismo, mañana será otra disciplina. Gracias a todo el equipo de la ACTC que me regalaron la carrera de los 80 años”.

“Con esto se te cae un lagrimón. Agradezco que en este día esté mi hijo (Marcelo), fue uno de los que me bancó para que a mi edad siga compitiendo, incluso nos vimos en pista para la carrera especial. La única recomendación que le hice fue ‘respeta las canas’ (risas)”.

Gustavo Fontana: El mejor patrimonio que me dejó el automovilismo, son los amigos que fui ganando. Hoy tenemos la alegría de tener al Pato Silva como ganador de los 80 años del TC y la desgracia de tener a Mauro Giallombardo recuperándose por un accidente.

Daniel Perlo: Hace muchos años que dejé el automovilismo, pero es lindo que lo sigan reconociendo a uno y más en un evento así donde te seguís encontrando a grandes amigos y pilotos.