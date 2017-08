Los hijos de Fernando Farré “tienen un rechazo absoluto hacia su padre”

A dos meses de la condena del empresario, la hermana de la víctima contó cómo viven sus tres sobrinos, fruto del matrimonio entre Farré y Claudia Schaefer. Los tres piden ser llamados con el apellido materno, aunque no pueden cambiarlo legalmente.

Los femicidios, además de las víctimas fatales que dejan, también tienen víctimas colaterales: los hijos de la mujer que ha sido asesinada. Tal es el caso de los tres hijos que Claudia Schaefer tuvo con Fernando Farré, quien la degolló y le propinó 74 puñaladas hace casi dos años. Si bien desde el momento en el que ocurrió el atroz crimen en el country pilarense Martindale, sus hijos no han tenido contacto con él, desde que Farré fue condenado a cadena perpetua, han demostrado su aborrecimiento.

Los tres, dos varones de 11 y 15 años y una nena de 13, ahora se encuentran viviendo con su tía materna, Sandra, y los dos hijos de ella. “Los tres tienen un rechazo absoluto hacia su padre”, contó Sandra Schaefer. Además, cabe recordar que el más pequeño de los hijos de Claudia tiene autismo. “Mi sobrina tiene añoranza cuando ve que está en el seno de una familia, porque ve algo que ella no tuvo”, agregó Sandra.

Los tres menores debieron ver como su madre era brutalmente golpeada por Farré en numerosas ocasiones, además del hecho de saber que fue él quien mató a su madre, por lo cual se encuentran bajo tratamiento psicológico. “Llegó un momento en que no le importaba maltratar a mi hermana delante de mí. Lo mismo hacía delante de los chicos”, expresó Sandra Schaefer. Además, según contó, cuando los tres menores fueron a realizar nuevamente su documento firmaron con el apellido de su madre así como han solicitado en el colegio que se los llame Schaefer como su mamá, y ya no más Farré, apellido paterno. “No pueden cambiarlo, pero a mí me causó mucho impacto”, expresó en diálogo con Diario Veloz.

En cuando al empresario, tampoco se encarga de la manutención económica de sus hijos, siendo que un mes antes de asesinar a su mujer, cobró una indemnización de 8,5 millones de pesos por el despido de la compañía de cosméticos Coty. Sin embargo, Sandra afirmó que “la plata desapareció y lo poco que había quedado, lo retiró la madre de él”.

Es así que, para poder mantener el hogar en donde vive con sus dos hijos y sus tres sobrinos, ha tenido que aceptar la ayuda de los padres de los compañeros de colegio de sus sobrinos, quienes de forma periódica colaboran monetariamente para que los chicos puedan tener una mejor vida.