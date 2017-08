Resultados satisfactorios en el simulacro de accidente vial en Villa Astolfi

Así lo expuso el titular de Defensa Civil, Gastón Monsalvo, quien participó de la dramatización junto al SAME Provincia, Bomberos Voluntarios, Policía, Guardia Urbana y Tránsito.

Durante la mañana de hoy, la esquina de Ameghino y Santa Fe en la localidad de Villa Astolfi fue la sede escogida para realizar un simulacro de accidente vial, en el cual se llevó a cabo la dramatización de un choque entre un colectivo y un auto particular.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, SAME Provincia y agentes de Tránsito, buscando hacer una evaluación de las tareas y protocolos pertinentes en este tipo de siniestros.

“Se realizó un simulacro de accidente con víctimas múltiples, en el cual se simuló el choque de un colectivo y un auto. Se obtuvieron 11 víctimas y se midieron los tiempos y el trabajo de todos los organismos que intervienen en las emergencias, que en este caso fueron los Bomberos de Presidente Derqui, Defensa Civil, el SAME, Policía, Guardia Urbana y Tránsito”, detalló a Resumen el titular de Defensa Civil, Gastón Monsalvo.

Asimismo, señaló que “se contó con la presencia y colaboración de Defensa Civil, el SAME de Escobar, y el sistema de prevención rápida del SAME Provincia. Está colaboración fue para no dejar a Pilar sin ambulancias mientras se estaba desarrollando el simulacro. De esa manera, el sistema del distrito siguió funcionando normalmente”.

Respecto de los detalles del simulacro, Monsalvo explicó: “Constó de un choque que se detectó en el Centro de Operaciones Municipales (COM) por medio de un domo, y a partir de ahí se comenzaron a dar las alarmas, tanto para Bomberos como Defensa Civil y todos los intervinientes, los cuales fueron llamados en tiempo real para que se acercaran al lugar. Los tiempos fueron más que satisfactorios, y el simulacro desde el momento en que la cámara detecta el accidente y el rescate de la última víctima tuvo una duración de 45 minutos”.

Los diferentes trabajos se desarrollaron en tiempo y forma, “salió una ambulancia de la sala de Astolfi, Defensa Civil desde su lugar al igual que Bomberos, ambulancias desde el Hospital Sanguinetti, y se midieron todos los tiempos dejando buenos resultados de cara a este tipo de hechos”, indicó.

Finalmente, Monsalvo expresó: “Se llevó a cabo en un lugar donde no es común que haya tanto movimiento, ni es de fácil acceso porque no hay una ruta principal, está dentro de Villa Astofi a pasos de la estación, y nos sirvió para medir los tiempos y poner en práctica los protocolos de actuación que tenemos tanto del monitoreo como de todas las áreas de emergencia para evaluar la posición que trabaja cada uno, y la verdad que fue muy satisfactorio, trabajando como corresponde”.

Este tipo de trabajos se volverán a repetir en otros simulacros ya planificados para Pilar y Del Viso, donde se contemplarán accidentes vehiculares, con trenes, y prevención de incendios como los que ya se vienen trabajando en escuelas.