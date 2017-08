“Nuestras políticas son a largo plazo” dice Flavio Álvarez de 1País

El segundo candidato a concejal del massismo señaló que las acciones llevadas a cabo durante la campaña, como las alarmas vecinales y Bajemos los Precios, tardan en tener resultado, “pero lo importante es que los vecinos estén seguros”.

1País es uno de los seis frentes que superaron las PASO y jugarán en octubre, con la mira puesta en romper la idea de polarización que buscan imponer desde sectores políticos mayoritarios a nivel nacional. El massismo tuvo una elección sin mayores sobresaltos: con una sola lista, y teniendo la seguridad de superar ampliamente el piso del 1,5 por ciento de las PASO. Sin embargo, los 13,09 puntos que obtuvieron (con el 94 por ciento de las mesas escrutadas) los ubican lejos tanto de Unidad Ciudadana como de Cambiemos, cada uno con más de 30 puntos. Pasadas las primarias, y habiendo obtenido el tercer lugar como fuerza y como lista más votada (detrás de Jesica Bortule y Federico de Achával), 1País buscará acercarse lo más posible.

“El pueblo de Pilar sigue siendo peronista, y ha dado un claro mensaje al gobierno nacional en el sentido de que no acompaña el ajuste económico, tal como venimos diciendo en la campaña. Hay que hacerle entender al electorado que si bien no queremos el ajuste, tampoco queremos el pasado corrupto” expuso Flavio Álvarez, segundo candidato a concejal por 1País. “Tenemos un desafío grande y mucho trabajo por delante para poder llegar a quedar primeros en octubre o ser la segunda fuerza, posicionándonos de cara al 2019” añadió, en diálogo con Resumen.

“En lo personal esperaba un poco más a nivel nacional” admitió Álvarez, referente de la Agrupación Lealtad y director de Relaciones Institucionales del Concejo Deliberante, en relación a los votos obtenidos por la alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer. “Estas elecciones fueron un termómetro para nosotros, para saber en qué nivel estamos, qué hay que mejorar y corregir, hacia donde apuntar” añadió.

Sin embargo, Álvarez enfatizó que “nosotros descansamos únicamente el lunes, ya arrancamos a trabajar”. El sábado por ejemplo su espacio realizará actividades por el día del niño, llevando regalos “a cada chico que está en una situación económica complicada”.

1País enfatizó cada vez que pudo que su campaña no se basó en grandes gastos en publicidad, sino en acercar soluciones concretas a los vecinos, y según Álvarez se seguirá sosteniendo la misma modalidad de cara a octubre. “Las políticas nuestras son a largo plazo, el resultado de una alarma vecinal o de Bajemos los Precios no se ve reflejado en uno o dos meses, pero vamos a seguir con esto porque nos comprometimos con el vecino, más allá del resultado de agosto y octubre, y vamos a seguir con estas políticas durante todo el 2018, 2019 y más, porque cuando nos comprometemos vamos a fondo. Una alarma vecinal lleva 40, 50 días para instalarla y recién después empiezan a verse los resultados, quizás no se vean en octubre, pero lo importante no es eso sino que los vecinos estén seguros” manifestó.

Bloque. El Frente Renovador tiene actualmente seis concejales, y a la mitad se le vence el mandato en diciembre: Rosso, Zapata y Pugliese, nombres que no figuran en la lista de concejales titulares. Además cuentan con dos aliados (Liberé y Darget) que siguen hasta 2019. El desafío será por lo menos renovar los tres ediles salientes y ampliar su número. Si se mantuvieran en octubre los 13 puntos del domingo, podrían ingresar por lo menos dos, Claudia Juanes y Flavio Álvarez.