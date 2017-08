Ducoté entre los intendentes de Cambiemos que no pudo contra el kirchnerismo

A pesar del crecimiento del frente, Unidad Ciudadana fue el espacio más elegido en Pilar. La suma de las cuatro listas de la interna superaron a la candidata ganadora, y además se impuso en la elección de diputados y senadores.

Pasada la primera instancia de las elecciones legislativas, y ya con la certeza de quien representará a cada frente, quedaron muchos números para analizar de cara a lo que serán las generales de octubre.

Una de las particularidades que se dieron a conocer tiene que ver con los distritos en los que los intendentes no lograron convencer al electorado de que apoyen plenamente el color político de su gestión, y entre ellos se encuentra Pilar.

El mandatario local, Nicolás Ducoté, fue uno de los que no consiguieron que sus municipios apoyarán a la fuerza gobernante a nivel provincial y nacional, ya que a pesar de que su candidata a concejal se impuso ante los demás aspirantes no pudo lograr que el espacio superara la suma de las listas de Unidad Ciudadana. Además, el frente creado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró imponerse tanto en diputados como en senadores.

La nómina de aspirantes al Senado encabezada por la ex mandataria obtuvo un 36,97 por ciento en Pilar, superando por casi cuatro puntos a la boleta que tenía a Esteban Bullrich como máximo exponente, la cual sumó el apoyo del 33,59 por ciento del electorado local. Por otra parte, en cuanto a diputados la diferencia fue apenas por encima de un punto, pero también con tendencia a favor de Unidad Ciudadana.

De esta manera, Ducoté se suma a la lista de Darío Kubar (General Rodríguez), Martiniano Molina (Quilmes), Néstor Grindetti (Lánus), Jorge Nedela (Berisso), entre otros, donde a pesar del gobierno de Cambiemos, quien se llevó la victoria fue el kirchnerismo.