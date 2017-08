El básquet y el tenis se hicieron lugar en Mar del Plata

El equipo femenino de Muni Pilar se clasificó a la final provincial del Básquet 3×3 al ganar el Regional en Chivilcoy. Los tres equipos de varones llegaron a la final pero cayeron ante el dueño de casa. Maya Bernhardt será la representante del Tenis local en “La Feliz”.

El Básquet en su modalidad 3×3 tendrá presencia pilarense en la final provincial de los Juegos Bonaerenses que se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

En la jornada de hoy, el equipo femenino de la categoría Sub 18 correspondiente a la Escuela Municipal de Básquet se quedó con la Etapa Regional de la disciplina disputada en Chivilcoy y se hizo un lugar en la cita provincial.

Las dirigidas por Daniel Oroná debutaron con triunfo frente a Chivilcoy y eso las habilitó a disputar la final, en la que se toparon con San Andrés de Giles y a las que vencieron con holgura por 15 a 6. La alineación tricolor formó con Carolina Sánchez, Katia Rodríguez, Abril Videla y Micaela Ruiz

En la puerta

Los que no tuvieron la suerte de su lado fueron los tres conjuntos que presentó Sportivo, ganadores de la instancia comunal. Es que los tres llegaron a la final de sus respectivas divisionales pero terminaron cayendo ante el mismo distrito: Chivilcoy.

Los primeros en definir su suerte fueron los chicos del Sub 14, elenco integrado por Ignacio Belyin, Tomás Herrera, Bruno Rodríguez y Gerónimo Bentancourt. Esta escuadra arrancó venciendo a San Andrés de Giles pero en la final se topó con Chivilcoy y perdió por 7 a 3.

Luego llegó el turno de la divisional Sub 16, que en su estreno doblegó a Luján pero más tarde también cayó en la final ante Chivilcoy por 17 a 10. El equipo pilarense formó con Rodrigo Almirón, Guido Galvagno, Gonzalo Lorge y Joaquín Rodríguez.

Finalmente, el Sub 18 (formado por Franco Lorge, Augusto Corrado, Thiago Ferreyra y Franco Petruzzi) superó a Mercedes y en el duelo por el pasaje a Mar del Plata estuvo muy cerca de la consagración pero acabó perdiendo ajustadamente 13-11 también ante Chivilcoy.

Tenis

El Tenis de nuestro distrito también tendrá presencia en La Feliz ya que la joven Maya Bernhardt, entrenada por el reconocido profesor Luis Aguirre, se coronó campeona de la categoría Single Sub 16 y estará en la final del certamen. De esta manera, la disciplina volverá a tener presencia en Mar del Plata después de un par de años.

La instancia Regional se desarrolló en Chivilcoy y aunque tuvieron muy buenas actuaciones, los otros representantes de Pilar no pudieron atravesar el último filtro previo a la final provincial. Los restantes tenistas pilarenses fueron Thomas Russo (Sub 14), Agustín Correa (Sub 16), Francisco Paz (Sub 18), Constanza Quiñones (Sub 18), Chiara Zechin- Giuliana Giachello (dobles Sub 16), Martín López Van Eck-Santino Bruno (Sub 14) y Renzo Toppi-Renzo Fantini (Sub 16).