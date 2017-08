Pilar eligió la boleta de Unidad Ciudadana en las PASO

A pesar de que la candidata de Cambiemos fue la que más votos obtuvo, el frente creado por la ex presidenta se impuso a nivel local, además de vencer en Diputados y Senadores nacionales.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias fueron pura celebración para Cambiemos a nivel local, ya que su candidata Jésica Bortulé, se impuso con un 31,86 por ciento de los votos. Sin embargo, el distrito terminó siendo para Unidad Ciudadana, que sumando los porcentajes de todos los candidatos que disputaron la interna, obtuvo el 35,20 por ciento. Cabe destacar que dentro de ese frente vencedor, quien resultó triunfante fue Federico Achával, quien representará al espacio creado por Cristina Fernández de Kirchner en octubre, luego de alzarse con el 39 por ciento de los votos de Unidad Ciudadana.

La tercera fuerza en cuestión fue la alianza Un País, donde su candidata Claudia Juanes se llevó el 13,09 por ciento de las elecciones, y parece marcar la tendencia de que en las generales se verá un duelo mano a mano, donde la mayor incógnita es si el electorado que optó por las demás alternativas kirchneristas se unirá a la propuesta de Achával.

En cuarto lugar se ubicó el Frente Justicialista (6,17), que dividió sus votos en cuatro listas dentro de la interna. Romina Nogués fue la menos elegida con su boleta corta de Lealtad y Dignidad, mientras que la interna randazzista se llevó toda la atención en la contienda de la cual resultó ganadora Valeria Domínguez, desplazando a Juan Manuel Moraco y a Sebastián “Pampi” Pérez.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores se ubicó más atrás, con un 2,75 de los votos que apoyaron a Francisco Prado, y que le permitirán estar presente en octubre, misma instancia a la que accedió el vecinalismo representado por Walter Roldán, ya que su espacio Sumemos Pilar, consiguió el 1,85 de los votos y fue el último en lograr superar las PASO.

Diputados y senadores

Por el lado de los candidatos a diputados nacionales, Pilar marcó apoyo a la opción de Unidad Ciudadana, en este caso, a contramano de la tendencia provincial donde Cambiemos se impuso con el 34 por ciento, dos puntos por encima del frente kirchnerista. En el distrito, la lista de Fernanda Vallejos alcanzó el 35,01 por ciento de los votos, contra el 33,94 por ciento de la nómina que encabezó Graciela Ocaña y que llevó en el cuarto lugar a la pilarense Marcela Campagnoli.

Finalmente en cuanto a los senadores, el empate técnico que se dio en la Provincia con apenas una diferencia del 0,08 por ciento a favor de Cambiemos, no fue tal a nivel local, ya que la lista de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 36,97 por ciento de los votos, superando por más de tres puntos al 33,59 por ciento de la nomina encabezada por el ex ministro de Educación Esteban Bullrich.