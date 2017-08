La Depo se mantiene agazapada y San Patricio cayó en la apuesta en casa

Los celestes perdieron con Los Matreros mientras que la Francesa le ganó a Manuel Belgrano y continúa en el cuarto puesto de la tabla de la Primera B.

En una fría tarde en Pilar, San Patricio recibió a Los Matreros en su casa en un duelo de clubes que militan la mitad de tabla de la Primera División B de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

El conjunto de Morón se adjudicó una gran victoria en la cancha de los celestes por 31 a 20 en la 17° fecha de la Primera División B de la URBA. Matreros sacó una diferencia durante el primer tiempo que fue clave en el complemento para llevarse la victoria a La Base.

El club visitante se puso arriba primero con un try firmado por Raponi. Más tarde, el dueño de casa descontó con un penal.

Sin embargo, Matreros volvió a sacar la misma diferencia y sumó tres puntos con un penal. Finalmente, los protagonistas se fueron al descanso con el resultado 17 a 3 en favor del albirrojo, luego de que este marcara un nuevo try gracias a Winger.

En el complemento, el conjunto de Zona Oeste continuó con su dominio y no dejó dudas. Marcó a través de Biro y el segundo de Raponi. Aunque San Patricio también anotó por triplicado, nunca estuvo en peligro el triunfo matrero que finalmente fue de 31 a 20. El fin de semana que viene visitará a Delta.

Por otra parte, la Deportiva Francesa hilvanó un nuevo triunfo frente a Manuel Belgrano que lo sigue colocando entre los aspirantes a conseguir el ascenso a la máxima división de la URBA.

Fue su tercer triunfo al hilo y se posicionó una vez más en el cuarto cajón de la tabla a cinco puntos de ingresar el pase directo.

Posiciones: Liceo Naval 71 puntos; Olivos 65; San Cirano 64; Deportiva Francesa 60; Manuel Belgrano 53; San Patricio 39; Delta 36; Los Matreros 35; San Fernando 34; Hurlingham 33; Ciudad 28; Monte Grande 22; CUQ 18 y Lanús 11.

En el Top 12, Alumni se adjudicó el duelo frente Pucará y se colocó 3° en la tabla de posiciones, mientras que Belgrano Athletic le ganó a San Luis por 27 a 16 para meterse 5° en el campeonato.

En cuanto al resto, en la Primera A, Champagnat cayó contra San Martin por 17 a 16. En la Primera A, se vivió una panorama diferente con Saint Brendan´s que si pudo vencer a Atlético Chascomús por 21 a 14.